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Rata șomajului crește. Date INS: 6,8% din populația României nu are un loc de muncă

Românii vor să lucreze, iar peste 60% din populație a avut un loc de muncă în această vară, față de primul trimestru al anului 2026. Datele INS arată însă o creștere a șomajului, care a ajuns în luna septembrie la 6,8%.
Rata șomajului crește. Date INS: 6,8% din populația României nu are un loc de muncă
Coralia Frigea
14 sept. 2026, 12:02, Social
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Românii vor să se angajeze: peste 60% din populația României a avut un loc de muncă în această vară, în creștere față de primele luni ale anului. Cele mai recente date ale Institutului Național de Statistică arată că mai mulți bărbați se află în câmpul muncii, în comparație cu numărul femeilor.

Numărul tinerilor care au un loc de muncă este în scădere. În categoria persoanelor cu vârste între 15 și 24 de ani, rata celor angajați a scăzut cu trei puncte procentuale față de aceeași perioadă a anului trecut.

29,9% dintre tineri nu au un loc de muncă

Rata șomajului a crescut în această vară față de primul trimestru al anului în curs. Datele arată că 7% dintre femei au primit indemnizație de șomaj, în timp ce în rândul bărbaților s-a înregistrat o rată de 6,6%.
Și între mediul urban și cel rural se înregistrează diferențe. Cei care stau în mediul rural au o rată a șomajului de două ori mai mare. 10,1% dintre persoanele care stau la țară nu au un loc de muncă, în timp ce doar 4% dintre cetățenii de la oraș stau acasă.

Dintre toate categoriile de vârstă, rata șomajului a atins cel mai ridicat nivel în rândul tinerilor, în al doilea trimestru al anului 2026.

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