Rata șomajului crește. Date INS: 6,8% din populația României nu are un loc de muncă

Românii vor să se angajeze: peste 60% din populația României a avut un loc de muncă în această vară, în creștere față de primele luni ale anului. Cele mai recente date ale Institutului Național de Statistică arată că mai mulți bărbați se află în câmpul muncii, în comparație cu numărul femeilor.
Numărul tinerilor care au un loc de muncă este în scădere. În categoria persoanelor cu vârste între 15 și 24 de ani, rata celor angajați a scăzut cu trei puncte procentuale față de aceeași perioadă a anului trecut.
Dintre toate categoriile de vârstă, rata șomajului a atins cel mai ridicat nivel în rândul tinerilor, în al doilea trimestru al anului 2026.