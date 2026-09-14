Circulația feroviară, întreruptă între Mogoșoaia și Aeroportul Henri Coandă. Ce trenuri vor fi afectate

Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. a anunțat că aceste lucrări vor începe luni, la ora 11:40.

Aparatul de cale este echipat cu un sistem de înzăvorâre Spherolock. Acesta asigură fixarea și menținerea în poziție sigură a acelor schimbătorului de cale. Personalul de specialitate intervine pentru remedierea defecțiunii și efectuarea verificărilor tehnice necesare.

Redeschiderea liniei, estimată la ora 13:00

Pentru a fi realizate aceste reparări, circulația trenurilor pe relația Mogoșoaia – Aeroportul Internațional Henri Coandă va fi întreruptă temporar. Redeschiderea este estimată pentru ora 13:00, în funcție de evoluția lucrărilor și de rezultatul verificărilor tehnice.

Potrivit CFR, vor fi anulate două perechi de trenuri: R-M 7923 și R-M 7924, operate de CFR Călători, respectiv R-E 10113 și R-E 10114, operate de Transferoviar Călători.