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Circulația feroviară, întreruptă între Mogoșoaia și Aeroportul Henri Coandă. Ce trenuri vor fi afectate

CFR a anunțat luni că se va remedia o defecțiune la aparatul de cale nr. 5R din stația Mogoșoaia, iar circulația trenurilor pe distanța Mogoșoaia – Aeroportul Internațional Henri Coandă, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Bucureșt va fi oprită temporar.
Circulația feroviară, întreruptă între Mogoșoaia și Aeroportul Henri Coandă. Ce trenuri vor fi afectate
Ioana Târziu
14 sept. 2026, 11:30, Social
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Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. a anunțat că aceste lucrări vor începe luni, la ora 11:40.

Aparatul de cale este echipat cu un sistem de înzăvorâre Spherolock. Acesta asigură fixarea și menținerea în poziție sigură a acelor schimbătorului de cale. Personalul de specialitate intervine pentru remedierea defecțiunii și efectuarea verificărilor tehnice necesare.

Redeschiderea liniei, estimată la ora 13:00

Pentru a fi realizate aceste reparări, circulația trenurilor pe relația Mogoșoaia – Aeroportul Internațional Henri Coandă va fi întreruptă temporar. Redeschiderea este estimată pentru ora 13:00, în funcție de evoluția lucrărilor și de rezultatul verificărilor tehnice.

Potrivit CFR, vor fi anulate două perechi de trenuri: R-M 7923 și R-M 7924, operate de CFR Călători, respectiv R-E 10113 și R-E 10114, operate de Transferoviar Călători.

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