Prima pagină » Social » Rezerviști chemați la unitățile militare în trei județe din România. MApN anunță un exercițiu de mobilizare

Rezerviști chemați la unitățile militare în trei județe din România. MApN anunță un exercițiu de mobilizare

O parte dintre rezerviștii cu domiciliul în județele Neamț, Suceava și Botoșani vor participa, timp de o zi, la activități de pregătire în unitățile militare în care sunt repartizați.
Rezerviști chemați la unitățile militare în trei județe din România. MApN anunță un exercițiu de mobilizare
Imagine cu caracter ilustrativ Sursa foto: Sursa: Mediafax Foto/Fotograf: Alexandru Dobre
Oana Antipa
14 sept. 2026, 11:58, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Acțiunea face parte dintr-un exercițiu de mobilizare organizat de Ministerul Apărării Naționale (MApN), care se desfășoară simultan în cele trei județe în perioada 14 – 18 septembrie.

Exercițiul, denumit MOBEX NT-SV-BT-26, are drept obiectiv verificarea stadiului pregătirii populației, economiei și teritoriului pentru apărare, potrivit unui comunicat transmis luni de MApN.

Rezerviștii participă timp de o zi la activități de pregătire

Ministerul Apărării precizează că doar o parte dintre rezerviștii care au domiciliul în cele trei județe sunt implicați în activitățile exercițiului.

Aceștia urmează să participe, pe durata unei zile, la activități specifice de pregătire, desfășurate în unitățile militare în care sunt repartizați.

Comunicatul MApN nu precizează numărul rezerviștilor implicați și nici unitățile militare în care vor avea loc activitățile.

Exercițiul se desfășoară simultan în Neamț, Suceava și Botoșani, începând de luni, 14 septembrie, până vineri, 18 septembrie.

Mai multe instituții participă la MOBEX

MOBEX NT-SV-BT-26 este organizat și condus de Ministerul Apărării Naționale, însă la exercițiu participă mai multe instituții ale statului.

MApN cooperează cu Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Administrația Națională a Penitenciarelor.

Prin exercițiu este verificat stadiul pregătirii populației, economiei și teritoriului pentru apărare.

Autorități și companii, evaluate în județul Neamț

Exercițiul nu se limitează la activitățile desfășurate cu rezerviștii.

În județul Neamț, Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale va verifica nivelul de pregătire al autorităților administrației publice locale și al instituțiilor publice.

Evaluarea îi va viza și pe operatorii economici care au atribuții în domeniul pregătirii economiei și teritoriului pentru apărare.

Exercițiul MOBEX NT-SV-BT-26 se încheie pe 18 septembrie.

Recomandarea video

EXCLUSIV. Guvernul Ciolacu a plătit peste 675 de milioane de lei pentru primele profesorilor din bugetul național, deși susținea că sunt din fonduri europene / Același lucru l-a făcut și guvernul Ciucă
G4Media
Secretul lui Cristiano Ronaldo, dezvăluit de nutriționist: „Un singur ingredient pe care 90% dintre oameni nu îl folosesc”
GSP.ro
Care e principala cauză a accidentelor mortale în București. Comisar Brigada Rutieră: Se menține trendul, dar îngrijorarea vine de la trotinete
Gandul
Boala AUTOIMUNĂ de care suferea Mădălina Apostol. Se temea că va rămâne invalidă!
Cancan
FOTO. E mai tânără cu 53 de ani și acum e gata să îl ia de bărbat! Cea mai controversată relație trece la alt nivel
Prosport
Toto Dumitrescu scapă de pușcărie pentru părăsirea locului accidentului. Motivarea instanței, pe scurt: „A fugit, dar s-a căit”
Libertatea
Ultima imagine cu Mădălina Apostol în viață. Detaliul care a ieșit la iveală în poză
CSID
Când amenda vine din cer: Peste 570 de șoferi, prinși cu radarul din elicopter
Promotor
Începe să devină o obişnuinţă ca România să fie printre cele mai scumpe pieţe la energie din Europa
Economedia