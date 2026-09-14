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Colaborare Franța-Finlanda în domeniul nuclear. Totuși, finlandezii anunță că nu vor primi arme nucleare în timp de pace

Franța și Finlanda vor conlucra în domeniul nuclear. Este vorba despre o colaborare privitoare la apărare. Totuși, finlandezii anunță că nu vor primi arme nucleare în timp de pace.
Colaborare Franța-Finlanda în domeniul nuclear. Totuși, finlandezii anunță că nu vor primi arme nucleare în timp de pace
Foto: Hepta via Mediafax Foto
Petru Mazilu
14 sept. 2026, 13:33, Politic
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Finlandezii și francezii vor forma în grup de lucru pentru domeniul nuclear. Finlanda s-a alăturat inițiativei franceze „Forward Deterrence”, consolidând cooperarea bilaterală în domeniul apărării și al securității.

Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a declarat că țara sa nu are în prezent intenția de a staționa arme nucleare pe teritoriul său în timp de pace.

De ce a aderat Finlanda la Forward Deterrence

„Forward Deterrence” este o inițiativă strategică nucleară prezentată de președintele Franței, Emmanuel Macron, în martie 2026. Practic, Franța își extinde dimensiunea europeană a descurajării nucleare pentru a sprijini securitatea aliaților de pe continent.
Inițiativa oferă posibilitatea dislocării temporare de avioane franceze capabile să transporte arme nucleare pe teritoriul statelor aliate participante. De asemenea, tratatul permite implicarea aliaților europeni în exerciții militare nucleare franceze.

Totuși, decizia supremă de utilizare a armelor nucleare rămâne exclusiv în mâinile președintelui Franței. Pe lângă Finlanda, la inițiativă au aderat Germania, Marea Britanie, Polonia, Olanda, Belgia, Suedia, Danemarca, Grecia și Norvegia.

Amenințările Rusiei la adresa țărilor cu arme nucleare

Un anunț asemănător privitor la Lituania a stârnit reacția vehementă a vicepreședintelui Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev. El a amenințat Lituania cu dispariția de pe hartă dacă țara va accepta să găzduiască armele nucleare ale aliaților occidentali.

„După cum înțeleg eu, Lituania a vorbit despre posibilitatea de a deschide ușa pentru amplasarea oricărui tip de armă, inclusiv a armelor nucleare. Dacă, Dumnezeu să ne ferească, se întâmplă ceva de genul acesta și trebuie să reacționăm la acțiunile lor, nimeni nu va interveni în locul lor. Celebrul Articol 5 al Tratatului Atlanticului de Nord nu va fi aplicat. Toată lumea recunoaște acest lucru, deoarece, dacă ar fi aplicat, ar fi o catastrofă globală, planetară. Lituania va dispărea de pe harta lumii”, a spus Dmitri Medvedev.

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