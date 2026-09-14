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52 de milioane de euro, ajutoare de stat pentru crescătorii de bovine. Comisia Europeană a aprobat cererea Guvernului României

Comisia Europeană a aprobat cererea Guvernului României privind ajutoarele de stat pentru crescătorii de bovine. 52 de milioane de euro vor primi fermierii care se încadrează în această categorie.
52 de milioane de euro, ajutoare de stat pentru crescătorii de bovine. Comisia Europeană a aprobat cererea Guvernului României
Comisia Europeană/sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Coralia Frigea
14 sept. 2026, 14:06, Social
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Crescătorii de bovine vor primi ajutoare de stat, după criza prețurilor la carburanți și îngrășăminte. Comisia Europeană a aprobat cererea Guvernului, în valoare de 52 de milioane de euro.

Prin intermediul unui program înființat de Comisia Europeană pentru a sprijini economia țărilor membre ale UE pe durata crizei din Orientul Mijlociu (METSAF), crescătorii de bovine din România vor primi aceste sume până la finalul anului.

„Comisia a concluzionat că schema respectă condițiile prevăzute în METSAF. În special, ajutoarele vor fi acordate pe baza unei scheme cu un buget estimat clar și vor viza sprijinirea temporară a dezvoltării întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției agricole primare. Comisia a concluzionat că schema este necesară, adecvată și proporțională pentru a facilita dezvoltarea unei activități economice și nu modifică în mod nefavorabil condițiile schimburilor comerciale într-o măsură care contravine interesului comun”, au transmis oficialii europeni.

Măsurile de susținere vin în contextul creșterii prețurilor carburanților, criza de pe piața țițeiului afectând atât operatorii economici, cât și persoanele fizice.

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