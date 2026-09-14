Au fost publicate ghidurile pentru fondurile destinate panourilor solare și stocării energiei. Cine poate primi bani

Sprijinul poate acoperi 100% din cheltuielile eligibile, potrivit Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR).

Ghidurile pentru accesarea finanțărilor de către entitățile publice au fost publicate pe site-ul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).

500 de milioane de euro pentru producerea energiei solare

Una dintre liniile de finanțare este destinată investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile solare, care să aibă integrate capacități de stocare și să fie utilizate pentru autoconsumul entităților publice.

Pentru această componentă, Ministerul Energiei a stabilit o alocare financiară totală de 500 de milioane de euro.

Finanțarea poate ajunge la cel mult 900.000 de euro pentru fiecare MW instalat.

Plafonul crește la 1,1 milioane de euro/MW în cazul proiectelor care includ și pompe de căldură, potrivit informațiilor comunicate de Ministerul Agriculturii.

Valoarea totală a finanțării nerambursabile acordate unui beneficiar poate ajunge la maximum 10 milioane de euro, iar sprijinul acoperă integral cheltuielile considerate eligibile în cadrul programului.

Alte 150 de milioane de euro pentru stocarea energiei

Separat, autoritățile au prevăzut o linie de finanțare pentru dezvoltarea unor noi capacități de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabile.

Bugetul acestei componente este de 150 de milioane de euro.

În cazul investițiilor în stocare, finanțarea poate ajunge la maximum 200.000 de euro pentru fiecare MWh de capacitate instalată.

Cele două linii de finanțare au astfel alocări totale de 650 de milioane de euro.

Cine poate solicita banii

Lista potențialilor beneficiari cuprinde o categorie largă de entități publice.

Potrivit MADR, finanțare pot solicita primăriile și consiliile județene, spitalele publice, universitățile de stat, unitățile din domeniul apărării și ordinii publice, unitățile de cult și institutele de cercetare.

Sunt eligibile, de asemenea, instituțiile de învățământ superior și alte instituții publice, precum și parteneriatele constituite între acestea.

Prin investițiile finanțate, instituțiile publice pot dezvolta capacități proprii de producere a energiei solare pentru autoconsum, împreună cu sisteme de stocare, sau pot investi separat în noi capacități de stocare, în funcție de linia de finanțare accesată.

AFIR va primi și evalua proiectele

Finanțările sunt disponibile prin Fondul pentru Modernizare – Programul-cheie 1 „Surse regenerabile de energie și stocarea energiei”, gestionat de Ministerul Energiei.

AFIR, instituție aflată în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, este responsabilă de primirea și evaluarea cererilor de finanțare, precum și de implementarea proiectelor de investiții.

Fondul pentru Modernizare funcționează în cooperare cu Banca Europeană de Investiții și Comisia Europeană.

MADR a anunțat publicarea ghidurilor pentru cele două linii de finanțare, documente care stabilesc condițiile în care entitățile publice pot solicita sprijin pentru investițiile în producerea și stocarea energiei din surse regenerabile.