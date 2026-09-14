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Papa Leon al XIV-lea împlinește 71 de ani. Primul său an de pontificat, marcat de apeluri repetate la pace

Papa Leon al XIV-lea împlinește luni, 14 septembrie, 71 de ani, iar mesaje de felicitare sosesc la Vatican din întreaga lume. Aniversarea vine după un an în care pacea, reconcilierea și apărarea demnității umane s-au numărat printre temele dominante ale discursurilor și călătoriilor sale apostolice.
Papa Leon al XIV-lea împlinește 71 de ani. Primul său an de pontificat, marcat de apeluri repetate la pace
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Oana Antipa
14 sept. 2026, 12:57, Știri externe
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Născut la Chicago, la 14 septembrie 1955, Leon al XIV-lea intră astfel în al 72-lea an de viață, relatează Vatican News.

Peste 400 de referiri la pace și reconciliere

Pacea a reprezentat una dintre temele centrale ale mesajelor Suveranului Pontif în ultimul an.

După ce, imediat după alegerea sa, a vorbit despre o pace „neînarmată și dezarmantă”, Leon al XIV-lea a revenit constant asupra păcii și reconcilierii în călătoriile apostolice, întâlnirile și intervențiile sale publice.

Potrivit Vatican News, Papa s-a referit de peste 400 de ori la aceste două teme în primul an al pontificatului. Unitatea, dialogul, speranța și demnitatea umană au ocupat, de asemenea, un loc important în mesajele sale.

Conferința Episcopală Italiană i-a transmis luni un mesaj de felicitare în numele Bisericilor locale din Italia, mulțumindu-i pentru activitatea sa.

Episcopii italieni au evidențiat accentul pus de Leon al XIV-lea pe Evanghelie ca prioritate fundamentală a vieții ecleziale, dar și apelurile sale pentru comunități misionare, parohii primitoare și structuri eficiente de participare.

Călătorii apostolice și premiere pentru un Suveran Pontif

Prima călătorie apostolică a lui Leon al XIV-lea a avut ca destinații Turcia și Libanul.

La Niceea, cu ocazia împlinirii a 1.700 de ani de la primul Sinod Ecumenic, Papa a pus accentul pe unitatea creștinilor, iar în Liban mesajele sale s-au concentrat asupra dialogului și păcii.

Ulterior, Leon al XIV-lea a devenit primul Suveran Pontif care a vizitat Monaco și Algeria. La Annaba, vechiul Hippo, a mers în locuri legate de Sfântul Augustin.

O altă premieră a avut loc în Spania, unde Leon al XIV-lea a devenit primul Papă care s-a adresat Parlamentului spaniol.

La 6 ianuarie 2026, Papa a închis Anul Jubiliar 2025, început de Papa Francisc, prin închiderea Porții Sfinte a Bazilicii Sfântul Petru.

Inteligența artificială, tema primei enciclice

Tehnologia și efectele dezvoltării inteligenței artificiale au intrat, la rândul lor, pe agenda pontificatului.

Prima enciclică a lui Leon al XIV-lea, „Magnifica humanitas”, a fost consacrată inteligenței artificiale. Documentul susține principiul potrivit căruia tehnologia trebuie să rămână în serviciul demnității umane, libertății, responsabilității și binelui comun.

Papa a finalizat și exortația apostolică „Dilexi te”, începută de Papa Francisc și dedicată iubirii față de cei săraci. Tema a fost reluată în timpul vizitei din luna iulie în insula Lampedusa, unde Leon al XIV-lea s-a întâlnit cu migranți.

Mesaje de felicitare la Vatican

Cu ocazia împlinirii vârstei de 71 de ani, Vaticanul primește mesaje și urări din diferite părți ale lumii.

În mesajul transmis de Conferința Episcopală Italiană a fost evocată și legătura dintre iertare și pace, pornind de la discursul Angelus susținut de Papă duminică. Episcopii au subliniat ideea că absența reconcilierii poate alimenta conflictele.

Premierul Georgia Meloni l-a felicitat pe Papa Leon prin intermediul unui mesaj emoționant pe platforma X, încheiat astfel: „Călătoria  în serviciul Bisericii, al creștinilor și a întregii umanități să continue mult timp de acum înainte.”

Leon al XIV-lea își începe al 72-lea an de viață cu trei teme definitorii pentru pontificatul său de până acum: pacea, unitatea și apărarea demnității umane.

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