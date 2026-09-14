Incident la summit. Un diplomat a mâncat toate nucile și și-a lins degetele până i s-a luat bolul din față

Incidentul a avut loc în timpul summit-ului BRICS din India. Potrivit imaginilor publicate de Nexta, nucile au fost atât de delicioase încât un diplomat indian nu s-a putut opri din mâncat. În timp ce președintele Iranului, Masud Pezeshkian, ținea un discurs, reprezentantul Ministerului de Externe al Indiei, Randhir Jaiswal, așezat chiar lângă iranieni, a mâncat o întreagă cutie de nuci.

La un moment dat, diplomatul a început să-și lingă degetele. Se pare nu avea de gând să se oprească așa că o persoană din apropiere i-a luat bolul din față.

Ce s-a discutat la summit-ul BRICS

Ultima reuniune la nivel de lideri a grupului BRICS a avut loc în India. Cel cde-al 18-lea Summit BRICS s-a desfășurat în perioada 12–13 septembrie la centrul de convenții Bharat Mandapam din New Delhi. Reuniunea s-a încheiat recent cu adoptarea unanimă a „Declarației de la New Delhi”.

Ce este BRICS

BRICS este un grup internațional format din cele mai importante economii emergente ale lumii, creat cu scopul de a intensifica cooperarea economică, politică și culturală dintre statele membre și de a contrabalansa influența globală a Occidentului.

Numele grupului este un acronim format din inițialele celor cinci țări fondatoare: Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud. În ultimii ani, grupul a trecut printr-un proces major de extindere primind țări precum Egipt, Etiopia, Iran și Emiratele Arabe Unite.

Statele membre contestă dominația economică și geopolitică a SUA și a Uniunii Europene. Totodată, grupul promovează utilizarea monedelor naționale în tranzacțiile comerciale dintre ele, reducând dependența de dolarul american.

În plus are propria instituție financiară cu sediul la Shanghai. Noua Bancă de Dezvoltare (NDB) finanțează proiecte de infrastructură și dezvoltare durabilă în țările membre, funcționând ca o alternativă la Banca Mondială.