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NATO ar putea învinge rapid Rusia dacă Moscova ar ataca alianța, susține ministrul polonez de externe

Ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, a declarat că NATO ar putea învinge Rusia destul de repede dacă Moscova ar ataca alianța. El afirmă că NATO are un „avantaj uriaș” față de Rusia în ceea ce privește puterea aeriană.
NATO ar putea învinge rapid Rusia dacă Moscova ar ataca alianța, susține ministrul polonez de externe
Ioana Târziu
14 sept. 2026, 13:23, Politic
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Radoslaw Sikorski a făcut aceste remarci în timpul unui discurs la reuniunea anuală a Strategiei Europene de la Ialta, desfășurată la Kiev.

Potrivit Daily Independent, ministrul a spus că dacă Rusia ar ataca NATO și alianța și-ar folosi întreaga forță, Rusia ar putea fi învinsă foarte repede. Potrivit lui Sikorski, NATO are în jur de 2.500 de aeronave.

Ministrul polonez de externe afirmă că NATO are un „avantaj uriaș” față de Rusia în ceea ce privește puterea aeriană.

Oficialul a mai spus că NATO rămâne puternică chiar și fără Statele Unite.

El a făcut referire la avioanele F-35 și rachetele JASSM, împreună cu capacitățile de atac mai largi ale alianței.

De asemenea, Sikorski precizează că Europa ar putea distruge capacitatea de rafinare rămasă a Rusiei în câteva săptămâni, potrivit sursei citate.

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