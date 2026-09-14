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Nicușor Dan, după vizita la o bază aeriană din Finlanda: Suntem pregătiți să aprofundăm cooperarea

Președintele Nicușor Dan afirmă că România este pregătită să aprofundeze cooperarea cu Finlanda în domeniul apărării aeriene, după vizita la Baza Aeriană Lapland, și subliniază că cele două țări au multe de învățat una de la cealaltă în perspectiva trecerii la avioanele F-35.
Nicușor Dan, după vizita la o bază aeriană din Finlanda: Suntem pregătiți să aprofundăm cooperarea
Foto: X
Laura Buciu
14 sept. 2026, 13:17, Politic
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Președintele Nicușor Dan afirmă că România este pregătită să aprofundeze cooperarea cu Finlanda în domeniul apărării aeriene, în special în ceea ce privește pregătirea piloților, infrastructura bazelor, mentenanța și producția industrială.

Într-o postare pe X, făcută în urma vizitei la Baza Aeriană Lapland, de la Rovaniemi, în marja Summitului European pentru Arctica, Nicușor Dan a spus că a văzut „ce înseamnă să protejezi, zi de zi, flancul nordic al NATO”.

Președintele român le-a mulțumit reprezentanților Forțelor Aeriene Finlandeze pentru primirea oferită și pentru profesionalismul demonstrat.

La capete opuse, dar pe același flanc

„Rovaniemi și bazele aeriene din România se află la capetele opuse ale aceluiași flanc, însă drumurile noastre se apropie”, a transmis Nicușor Dan pe X.

El a precizat că baza aeriană vizitată este locul în care începe capacitatea Finlandei de a opera avioanele F-35, în timp ce România se află pe același parcurs și urmează să treacă de la F-16 la F-35 în anii următori.

„Avem multe de învățat unii de la alții – în ceea ce privește pregătirea piloților, infrastructura bazelor aeriene, mentenanța și susținerea operațională, precum și producția industrială. România este pregătită să aprofundeze această cooperare”, a mai transmis președintele.

Nicușor Dan a subliniat, în final, importanța puterii aeriene pentru cooperarea europeană și aliată, afirmând că aceasta este „una dintre cele mai clare expresii ale solidarității europene și aliate, de la Arctica până la Marea Neagră”.

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