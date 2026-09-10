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Tentativă de suicid la Metrou. O tânără de 24 de ani ar fi coborât pe șine

Joi dimineață, în jurul orei 8:15, în stația de metrou Ștefan cel Mare a avut loc o posibilă tentativă de suicid, informează Metrorex.
Tentativă de suicid la Metrou. O tânără de 24 de ani ar fi coborât pe șine
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Daiana Rob
10 sept. 2026, 09:10, Social
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Incidentul s-a petrecut pe firul 2, în stația de metrou Ștefan cel Mare din Sectorul 2, în jurul orei 8:15, informează Metrorex.

Personalul Metrorex a solicitat intervenția SMURD și celorlalte organe abilitate.

„Conform procedurilor interne, organele abilitate, împreună cu Metrorex vor deschide o anchetă pentru a se stabili împrejurările în care s-a produs evenimentul”, arată sursa citată.

Circulația metrourilor a fost reorganizată, iar călătorii au fost informați prin stații de sonorizare și trenuri. Ea a fost reluată abia la ora 8:44.

Tânără de 24 de ani, lovită de metrou

Potrivit ISU București – Ilfov, este vorba despre o tânără de 24 de ani care ar fi căzut în fața metroului. Ea a fost găsită inconștientă, cu multiple traumatisme de salvatori.

„În urmă cu scurt timp am intervenit la stația de metrou Ștefan cel Mare, unde o persoană a fost lovită de metrou. După deconectarea rețelei de la sursa de electricitate, echipajele de intervenție au extras victima de sub metrou, aceasta (femeie, aproximativ 25 de ani) fiind inconștientă, cu multiple traumatisme”, informează sursa citată.

La fața locului au intervenit două echipaje SMURD, Detașamentul Special de Salvatori și o autospecială de stingere.

Potrivit polițiștilor DGPMB, tânăra ar fi coborât ar fi coborât pe șine, moment în care a fost surprinsă și accidentată de metrou.

„La fața locului s-au deplasat cu operativitate polițiști din cadrul structurii, iar din primele verificări, s-a stabilit că, în timp ce se afla în incinta stației Stefan cel Mare, o femeie, în vârstă de 24 de ani, ar fi coborât în calea de rulare a trenului, moment în care ar fi fost surprinsă și accidentată de către acesta”, informează Direcția Generală de Poliție a Municipiului București.

Misiunea este în dinamică, iar polițiștii de la metrou continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate condițiile în care s-a produs incidentul.

Persoanele care se confruntă cu depresie, anxietate și stări suicidale pot să sune gratuit la numărul 0800 801 200, linie telefonică pusă la dispoziție de Alianța Română de Prevenție a Suicidului. 

 

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