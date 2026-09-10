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Peste 36.000 de studenți din medii dezavantajate au primit burse sociale în perioada februarie-iulie

Peste 36.000 de studenți proveniți din medii și grupuri dezavantajate au beneficiat, în perioada februarie-iulie, de burse sociale acordate în cuantum întreg, informează, joi, Ministerul Educației și Cercetării.
Peste 36.000 de studenți din medii dezavantajate au primit burse sociale în perioada februarie-iulie
Laura Buciu
10 sept. 2026, 10:12, Social
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Sprijinul financiar a fost acordat studenților din 44 de instituții de învățământ superior de stat din România. Potrivit ministerului, valoarea sumelor alocate până în prezent se ridică la aproape 157 de milioane de lei.

Bursele au rolul de a reduce barierele financiare cu care se confruntă studenții din medii dezavantajate și de a-i sprijini să își continue studiile. Programul reprezintă, astfel, una dintre măsurile menite să prevină și să reducă abandonul universitar.

Webinare și ghiduri pentru studenți

Pe lângă sprijinul financiar, beneficiarii burselor au avut acces la webinare dedicate unor teme relevante pentru viața universitară. Printre subiectele abordate s-au numărat tehnicile de învățare, gestionarea timpului, cunoașterea drepturilor studenților și pregătirea pentru finalizarea studiilor.

Temele discutate în cadrul întâlnirilor au stat și la baza unor ghiduri practice puse la dispoziția studenților, cu scopul de a le oferi resurse suplimentare pentru parcursul academic.

Măsurile sunt derulate prin proiectul „Intervenții pentru învățământul terțiar – măsuri sistemice pentru prevenirea și reducerea abandonului universitar”, cod SMIS 322473. Proiectul este implementat de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European+, prin Programul Educație și Ocupare 2021-2027, precum și din bugetul național.

 

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