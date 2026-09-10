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ANM: Cod portocaliu de caniculă în România. Temperaturile ajung la 36 de grade, apoi vin furtuni și vijelii. În București vremea se va răci la finalul săptămânii

Meteorologii au emis avertizări Cod galben și Cod portocaliu de temperaturi ridicate pentru joi și vineri, când maximele vor ajunge la 36 de grade în unele regiuni. ANM anunță însă și o schimbare a vremii: de vineri seara, instabilitatea atmosferică se extinde treptat, cu averse torențiale, descărcări electrice, grindină și vijelii. În București vremea se va menține călduroasă până duminică, când vor apărea averse și temperaturile vor scădea brusc.
ANM: Cod portocaliu de caniculă în România. Temperaturile ajung la 36 de grade, apoi vin furtuni și vijelii. În București vremea se va răci la finalul săptămânii
Sursa foto: AI
Cosmin PirvRadu Mocanu
10 sept. 2026, 10:21, Social
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Cod galben de caniculă

O avertizare Cod galben de temperaturi ridicate vizează județele Botoșani, Iași, Suceava, Neamț, Mureș, Covasna, Brașov, Sibiu, Cluj, Alba, Hunedoara, Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman și Giurgiu.

Avertizarea este în vigoare joi între orele 10.00 și 18.00.

În aceste zone vor fi temperaturi deosebit de ridicate. Maximele termice vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade, cu cele mai ridicate valori în sudul Banatului, unde va fi caniculă.

ANM: Caniculă și vineri

O altă avertizare Cod galben este în vigoare vineri între orele 12.00 și 18.00 în județele Maramureș, Satu Mare, Bistrița-Năsăud, Sălaj, Cluj, Bihor, Arad, Mureș, Harghita, Covasna, Brașov, Vâlcea, Gorj, Olt, Teleorman și Giurgiu.

Vor fi temperaturi deosebit de ridicate, iar maximele vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade. Cele mai mari valori se vor atinge în județele Arad și Olt unde local va fi caniculă și disconfort termic (indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități).

Cod portocaliu în opt județe

Avertizarea Cod portocaliu va fi în vigoare vineri între orele 12.00 și 18.00. Sunt vizate județele Mureș, Sibiu, Alba, Hunedoara, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj.

Temperaturile vor fi deosebit de ridicate, iar maximele termice se vor situa între 33 și 36 de grade, anunță ANM.

Cele mai mari valori, canicula și disconfortul termic accentuat (indice temperatură-umezeală (ITU) ce va depăși pragul critic de 80 de unități) vor fi în județele Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj.

Vreme instabilă în weekend

De asemenea, în întreaga țară intră de vineri de la ora 12.00 până duminică la ora 22.00 o informare meteorologică de intensificări ale vântului, instabilitate atmosferică, cantități însemnate de apă.

Astfel, vineri, în Banat, Crișana, la munte și izolat în restul teritoriului, vor fi intensificări ale vântului, iar la rafală se vor atinge viteze în general de 40…50 km/h.

Vremea va deveni instabilă, în seara zilei de vineri (11 septembrie) și în noaptea de vineri spre sâmbătă (11/12 septembrie) în vestul, nordul și centrul țării, iar sâmbătă (12 septembrie) și duminică (13 septembrie) în sud, est și centru. Instabilitatea atmosferică se va manifesta prin averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice și izolat grindină de mici dimensiuni (1…2 cm) și vijelii (viteze de 50…60 km/h).

În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și pe arii restrânse de peste 30…40 l/mp.

Vremea în București

Joi, temperaturile maxime vor ajunge la 31-32 de grade Celsius, iar minimele se vor situa la 16-17 grade. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab și moderat. 

Vineri, vremea se va menține călduroasă, cu o temperatură maximă de aproximativ 32 de grade și cu minime de până la 14-17 grade. Cerul va fi mai mult senin pe timpul zilei și variabil noaptea. Vântul va sufla moderat în prima parte a zilei, cu viteze la rafală de 30-35 km/h. 

Sâmbătă, temperaturile vor rămâne ridicate, cu maxime de 30-31 de grade și minime de 14-16 grade. Sunt prognozate averse, cu cantități de apă în jurul valorii de 5 l/mp, precum și descărcări electrice. Vântul va deveni moderat, cu rafale de 30-35 km/h. 

Duminică, vremea se va schimba semnificativ. Temperatura maximă va scădea la 23-25 de grade și minima la 13-15 grade. Cerul va fi închis, vor fi averse, iar cantitățile de apă vor ajunge în medie la 5-10 l/mp.

De asemenea, începând de vineri, ora 12:00, până duminică, ora 22:00, Bucureștiul se va afla sub incidența unei informări meteorologice privind instabilitatea atmosferică. 

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