Spania boicotează produsele din Maroc în toate supermarketurile din țară. Aplicația „naționalistă” face deja furori

Aplicația a apărut pe fondul tensiunilor dintre Spania și Maroc și este destinată în special consumatorilor care vor să evite produsele marocane și să aleagă produse spaniole.

Utilizatorul îndreaptă camera telefonului spre codul de bare, iar sistemul verifică baza de date pentru a indica originea produsului. Deocamdată, Patriorigen poate fi accesat prin intermediul site-ului, în timp ce aplicațiile pentru Apple și Google sunt încă în proces de aprobare.

Există și o componentă ironică: când este identificat un produs marocan, aplicația afișează imaginea regelui Mohammed al VI-lea zâmbind, iar pentru un produs spaniol apare aceeași imagine, dar cu regele având o expresie tristă.

Citește articolul integral pe MEDIAFAX SPANIA.