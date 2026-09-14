Prima pagină » Știrile zilei » Spania boicotează produsele din Maroc în toate supermarketurile din țară. Aplicația „naționalistă” face deja furori

Spania boicotează produsele din Maroc în toate supermarketurile din țară. Aplicația „naționalistă” face deja furori

O aplicație lansată recent în Spania le permite consumatorilor să verifice originea produselor din supermarket prin scanarea codului de bare. În mai puțin de 24 de ore de la lansare, platforma ar fi ajuns la peste 50.000 de utilizatori.
Spania boicotează produsele din Maroc în toate supermarketurile din țară. Aplicația „naționalistă” face deja furori
Mădălina Dinu
14 sept. 2026, 11:29, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Aplicația a apărut pe fondul tensiunilor dintre Spania și Maroc și este destinată în special consumatorilor care vor să evite produsele marocane și să aleagă produse spaniole.

Utilizatorul îndreaptă camera telefonului spre codul de bare, iar sistemul verifică baza de date pentru a indica originea produsului. Deocamdată, Patriorigen poate fi accesat prin intermediul site-ului, în timp ce aplicațiile pentru Apple și Google sunt încă în proces de aprobare.

Există și o componentă ironică: când este identificat un produs marocan, aplicația afișează imaginea regelui Mohammed al VI-lea zâmbind, iar pentru un produs spaniol apare aceeași imagine, dar cu regele având o expresie tristă.

Citește articolul integral pe MEDIAFAX SPANIA.

Recomandarea video

EXCLUSIV. Guvernul Ciolacu a plătit peste 675 de milioane de lei pentru primele profesorilor din bugetul național, deși susținea că sunt din fonduri europene / Același lucru l-a făcut și guvernul Ciucă
G4Media
Secretul lui Cristiano Ronaldo, dezvăluit de nutriționist: „Un singur ingredient pe care 90% dintre oameni nu îl folosesc”
GSP.ro
Care e principala cauză a accidentelor mortale în București. Comisar Brigada Rutieră: Se menține trendul, dar îngrijorarea vine de la trotinete
Gandul
Boala AUTOIMUNĂ de care suferea Mădălina Apostol. Se temea că va rămâne invalidă!
Cancan
FOTO. E mai tânără cu 53 de ani și acum e gata să îl ia de bărbat! Cea mai controversată relație trece la alt nivel
Prosport
Toto Dumitrescu scapă de pușcărie pentru părăsirea locului accidentului. Motivarea instanței, pe scurt: „A fugit, dar s-a căit”
Libertatea
Ultima imagine cu Mădălina Apostol în viață. Detaliul care a ieșit la iveală în poză
CSID
Când amenda vine din cer: Peste 570 de șoferi, prinși cu radarul din elicopter
Promotor
Începe să devină o obişnuinţă ca România să fie printre cele mai scumpe pieţe la energie din Europa
Economedia