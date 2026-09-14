Parolele slabe, și mai periculoase în era AI. Avertismentul unui expert în securitate cibernetică

Riscul readuce în atenție una dintre cele mai vechi probleme ale securității pe internet: folosirea unor parole simple, previzibile sau reutilizate pentru mai multe conturi, potrivit unui expert în domeniu citat de publicația Die Zeit.

Parolele ușor de memorat pot fi și ușor de ghicit

Utilizatorii sunt sfătuiți de ani de zile să folosească parole diferite pentru conturile pe care le dețin și să evite combinațiile evidente. În practică, numărul mare de servicii online îi determină însă pe mulți să aleagă parole mai simple, pentru a le putea reține.

Die Zeit oferă exemplul cuvântului german „kaffeetasse” („ceașcă de cafea”) care poate părea mai puțin evident decât combinațiile clasice de cifre, dar care, potrivit datelor Institutului Hasso Plattner citate de publicație, se numără printre parolele frecvent apărute în bazele de date cu credențiale compromise din Germania.

Problema capătă o nouă dimensiune odată cu dezvoltarea inteligenței artificiale. Instrumentele bazate pe AI pot fi utilizate de atacatori pentru a îmbunătăți metodele prin care sunt identificate sau generate parole probabile.

Inteligența artificială poate accelera atacurile cibernetice

Subiectul este analizat de jurnalista Eva Wolfangel, specializată de mai mulți ani în securitate IT. Potrivit publicației, AI poate simplifica anumite forme de atac cibernetic, însă dezvoltarea acestei tehnologii nu înseamnă că utilizatorii au rămas fără posibilități eficiente de apărare.

Una dintre probleme este predictibilitatea comportamentului uman. O parolă pe care utilizatorul o consideră suficient de originală poate urma, în realitate, modele întâlnite în milioane de alte parole. Modelele de inteligență artificială specializate pot exploata asemenea tipare pentru a genera variante plauzibile.

Die Zeit indică în acest context inclusiv cercetarea „PassGPT: Password Modeling and (Guided) Generation with Large Language Models”, care analizează utilizarea modelelor lingvistice pentru generarea și estimarea parolelor.

Protejarea conturilor rămâne posibilă

Mesajul transmis de specialiști este însă că dezvoltarea AI nu face inutilă securitatea personală pe internet.

Wolfangel susține că utilizatorii își pot îmbunătăți considerabil protecția datelor prin câteva măsuri relativ ușor de aplicat.

O regulă importantă rămâne evitarea folosirii aceleiași parole pentru mai multe servicii. În cazul compromiterii datelor unui singur site, reutilizarea credențialelor poate permite atacatorilor să încerce aceleași date de autentificare și pentru alte conturi ale victimei.

AI schimbă și metodele infractorilor

Creșterea capacităților sistemelor de inteligență artificială determină o adaptare permanentă atât a instrumentelor de apărare, cât și a celor folosite pentru atacuri informatice.

Parolele reprezintă doar una dintre componentele securității digitale, însă rămân un punct sensibil deoarece sunt utilizate pentru accesarea unui număr foarte mare de servicii, de la magazine online și rețele sociale până la conturi care conțin informații personale.

Concluzia specialiștilor în siguranță cibernetică este că inteligența artificială poate face unele atacuri mai eficiente, dar utilizatorii nu sunt lipsiți de mijloace de apărare. O mai bună igienă digitală și reducerea vulnerabilităților asociate parolelor devin însă cu atât mai importante pe măsură ce instrumentele aflate la dispoziția atacatorilor evoluează.