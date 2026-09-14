Napoli își redeschide bisericile abandonate: tinerii din cartierele cu criminalitate le transformă în atracții pentru turiști

În centrul istoric al Napoli există 203 biserici. Dintre acestea, 79 sunt active, 75 sunt închise, iar 49 sunt folosite în alte scopuri, arată Il Post.

Dieceza din Napoli încearcă să schimbe situația prin proiectul MUDD – Museo Diocesano Diffuso. Bisericile și alte monumente sunt restaurate, apoi sunt date în administrarea unor cooperative de tineri care organizează vizite și activități culturale.

Până acum, aproximativ zece structuri religioase au fost redeschise. Printre acestea se află Donnaregina Vecchia și Donnaregina Nuova, redeschise pe 10 septembrie, dar și sacristia și claustrurile monumentale de la San Giovanni a Carbonara.

Tinerii transformă patrimoniul în locuri de muncă

Modelul a fost dezvoltat inițial în cartierul Sanità, una dintre zonele din Napoli afectate de criminalitate. Acum, trei cooperative implicate în proiect au aproximativ 150 de angajați, cu o vârstă medie de 26 de ani. Toți au contracte de muncă.

Unul dintre ei este Luigi Genovesi, în vârstă de 23 de ani, originar din Sanità. El lucrează ca ghid pe acoperișurile Domului din Napoli, unde conduce grupuri de turiști și le povestește despre istoria orașului. Pentru tinerii din cartierele dificile, proiectul oferă o alternativă la munca fără forme legale sau la recrutarea de către grupările criminale.

O biserică închisă 40 de ani a devenit obiectiv turistic

Transformarea este vizibilă mai ales în Sanità. La Sant’Aspreno ai Crociferi a fost deschis un muzeu dedicat sculptorului italian Jago. În Biserica albastră a Cristallini, închisă timp de 40 de ani, artiști locali au realizat portrete ale locuitorilor cartierului.

În ultimii ani, zona a început să atragă turiști, iar pe străzi au apărut restaurante și pizzerii. Modelul este diferit de turismul de masă din alte zone ale Napoli. În Sanità există puține unități de cazare, iar vizitatorii vin în principal pentru patrimoniul cultural.

Un cimitir cu mii de cranii a fost redeschis

În luna mai a fost redeschis și Cimitirul Fontanelle, aflat în partea superioară a cartierului Sanità. Locul este o fostă carieră de tuf vulcanic în care se află mii de cranii și oase. Aici au fost îngropați, printre alții, oameni care au murit în timpul epidemiei de ciumă din 1656 și al celei de holeră din 1837.

Unele cranii, cunoscute drept „capuzzelle”, sunt păstrate în vitrine, capele și mici altare. În tradiția locală, oamenii „adoptau” cranii și se rugau pentru sănătate sau pentru îndeplinirea unor dorințe. Cel mai cunoscut este craniul numit Donna Concetta, căruia i se atribuia o umezeală interpretată de credincioși drept „sudoarea sufletului”.

Patrimoniul devine o soluție pentru comunitate

Proiectul nu urmărește doar atragerea turiștilor. Dieceza vrea ca bisericile să rămână și spații pentru comunitate, unde să poată avea loc concerte, conferințe și alte evenimente. Finanțarea se bazează în mare parte pe donații, iar majoritatea vizitelor sunt gratuite.

Pentru unele experiențe, precum turul acoperișurilor Domului, se plătește bilet, care poate ajunge pânî la 10 euro. Turul „500 Cupole sui tetti del Duomo di Napoli” urcă până la aproximativ 40 de metri înălțime și oferă o perspectivă de 360° asupra orașului, Golfului și Vezuviului.