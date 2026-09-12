Bărbat găsit întins pe drum, sub un pasaj din București. A fost transportat la spital

Polițiștii Secției 6 au fost sesizați prin 112, în jurul orei 08.00. La sosirea echipajelor, bărbatul era conștient, însă prezenta o stare de confuzie și acuza dureri la nivelul corpului.

Un echipaj SMURD a intervenit la fața locului și l-a transportat la Spitalul Clinic de Urgență București – Floreasca pentru îngrijiri medicale.

Polițiștii efectuează verificări pentru stabilirea exactă a situației și a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, sub supravegherea unității de parchet competente.