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ANPC a dat amenzi de aproape 4 milioane de lei după controale la peste 1.600 de operatori economici

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a aplicat 1.102 amenzi contravenționale, în valoare de peste 3,98 milioane de lei, în urma unor controale desfășurate la nivel național în perioada 7-11 septembrie 2026.
ANPC a dat amenzi de aproape 4 milioane de lei după controale la peste 1.600 de operatori economici
Sursa foto: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Andrei Rachieru
12 sept. 2026, 10:28, Social
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Comisarii ANPC au verificat peste 1.600 de operatori economici, acțiunile de control vizând siguranța produselor comercializate, respectarea legislației din domeniul alimentar și condițiile în care sunt prestate serviciile.

În urma verificărilor, autoritățile au identificat numeroase nereguli și au dispus, pe lângă amenzi, mai multe măsuri pentru protejarea consumatorilor.

ANPC a aplicat amenzi de aproape 4 milioane de lei

Potrivit ANPC, în cadrul controalelor au fost aplicate 1.102 amenzi, în valoare totală de peste 3,98 milioane de lei. Comisarii au emis, de asemenea, 606 avertismente.

Autoritatea a dispus oprirea definitivă de la comercializare a unor produse neconforme în valoare de aproximativ 115.000 de lei.

Alte produse, în valoare de aproximativ 2,55 milioane de lei, au fost oprite temporar de la comercializare până la remedierea problemelor constatate.

În cazul a opt operatori economici, ANPC a decis oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor.

ANPC a găsit produse expirate și probleme de igienă

Printre principalele nereguli constatate de comisarii ANPC s-au numărat deficiențe privind etichetarea produselor. În unele cazuri, informațiile de pe etichete nu erau traduse corespunzător în limba română, lipseau avertismente sau nu erau precizate informațiile referitoare la compoziția fibroasă.

De asemenea, au fost constatate probleme privind menționarea producătorului sau distribuitorului și lipsa informațiilor referitoare la țara de proveniență.

Comisarii ANPC au identificat și produse depreciate calitativ, neconforme sau expirate, care au fost retrase de la comercializare în urma controalelor.

În sectorul alimentar au fost descoperite și mai multe probleme legate de condițiile de igienă și depozitare. Printre acestea se numără agregate neigienizate corespunzător, cu urme de rugină, pavimente deteriorate și ustensile neconforme utilizate în spațiile de gătit.

Au fost găsite, de asemenea, situații în care produsele preparate erau păstrate fără respectarea temperaturilor corespunzătoare de depozitare.

ANPC a găsit mucegai și servicii prestate în spații neautorizate

În timpul controalelor, comisarii ANPC au identificat și urme de mucegai în spații destinate gătirii, potrivit comunicatului transmis de autoritate.

Alte nereguli au vizat prestarea serviciilor în spații neautorizate sau în locații care nu respectau condițiile legale de funcționare.

ANPC a mai constatat situații în care anumite produse erau prezentate drept autohtone, deși comercianții nu dețineau certificatul de producător necesar pentru susținerea acestei mențiuni.

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