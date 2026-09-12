De ce unii oameni adorm imediat, iar alții au nevoie de zeci de minute. Explicația specialiștilor

Timpul necesar pentru a adormi se numește latența somnului și variază de la o persoană la alta, dar și de la o noapte la alta pentru aceeași persoană. În general, pentru un adult sănătos, aproximativ 10-20 de minute este considerat un interval obișnuit.

De ce unii oameni adorm atât de repede

Unul dintre principalii factori este presiunea de somn. Cu cât o persoană stă mai mult timp trează, cu atât crește nevoia biologică de a dormi. Acest mecanism este cunoscut drept homeostazia somnului.

În timpul perioadei de veghe se acumulează în creier substanțe asociate cu senzația de oboseală, printre care adenozina. Pe măsură ce presiunea de somn crește, organismul devine tot mai pregătit să treacă de la starea de veghe la somn.

De aceea, o persoană care a dormit prea puțin în nopțile precedente poate adormi mult mai repede atunci când ajunge în pat. Somnul insuficient și „datoria de somn” pot scurta latența somnului.

Cu alte cuvinte, faptul că cineva adoarme în câteva minute nu înseamnă automat că are un somn excelent. Uneori, poate fi pur și simplu foarte obosit.

Cealaltă piesă a puzzle-ului: ceasul biologic

Oboseala nu este singurul mecanism care decide când adormim. Organismul are și un ritm circadian, un fel de ceas biologic intern care funcționează aproximativ pe un ciclu de 24 de ore.

Acesta influențează momentele în care organismul este mai predispus la somn sau la activitate. Lumina are un rol important în reglarea ritmului circadian, iar pe măsură ce se apropie noaptea, organismul trece treptat într-o stare mai favorabilă somnului.

Asta explică și o situație aparent paradoxală: cineva poate fi foarte obosit la ora 21:00, dar să nu poată adormi dacă încearcă să se culce mult mai devreme decât o face în mod obișnuit.

Dacă ora de culcare nu se potrivește cu ritmul biologic al persoanei, somnul poate întârzia chiar dacă există o anumită oboseală.

De ce stresul ne ține treji

Una dintre cele mai frecvente explicații pentru adormirea dificilă este stresul.

Când o persoană se culcă îngrijorată, creierul poate rămâne într-o stare de alertă. Problemele de la serviciu, conflictele, grijile financiare sau evenimentele importante din ziua următoare pot continua să ocupe atenția exact în momentul în care organismul ar trebui să se relaxeze.

Stresul poate activa mecanisme de hiperactivare, ceea ce face mai dificilă trecerea către somn. Mai mult, problema se poate transforma într-un cerc vicios: cu cât cineva se teme mai mult că nu va reuși să adoarmă, cu atât poate deveni mai tensionat.

De aici apare și fenomenul pe care mulți oameni îl cunosc: pe canapea li se face somn, dar în momentul în care ajung în pat devin brusc foarte atenți la fiecare gând.

Lumina și telefonul pot întârzia somnul

Expunerea la lumină seara este un alt factor important. Lumina este unul dintre cele mai puternice semnale care reglează ceasul biologic.

Ecranele telefoanelor, tabletelor și computerelor pot contribui la menținerea stării de alertă, mai ales atunci când sunt folosite intens înainte de culcare. Nu este vorba doar despre telefon în sine, ci și despre conținutul care ține creierul activ: mesaje, videoclipuri, social media, jocuri sau muncă.

O persoană care petrece ultimele zeci de minute înainte de culcare într-o activitate foarte stimulativă poate avea nevoie de mai mult timp pentru a trece într-o stare favorabilă somnului.

Cafeaua poate fi vinovată chiar dacă este băută cu ore înainte

Cafeina este un alt factor care poate explica diferențele dintre oameni.

Cafeina acționează asupra adenozinei, substanță implicată în acumularea presiunii de somn. Prin blocarea efectelor adenozinei, cafeina poate reduce senzația de oboseală și poate menține starea de alertă.

Efectul nu este identic pentru toată lumea. Unele persoane sunt mai sensibile la cafeină, iar momentul consumului poate conta foarte mult.

Astfel, cafeaua băută după-amiaza sau seara poate contribui la situația în care o persoană se simte obosită, dar nu reușește să adoarmă atunci când se pune în pat.

Programul de somn contează mai mult decât pare

Două persoane pot avea aceeași oră de culcare și reacții complet diferite dacă au programe diferite în restul zilei.

Un program stabil de culcare și trezire ajută organismul să anticipeze momentul în care trebuie să intre în starea de somn. În schimb, schimbarea constantă a orei de culcare, dormitul mult în weekend sau nopțile pierdute pot perturba ritmul circadian.

Acesta este unul dintre motivele pentru care cineva poate adormi foarte ușor într-o anumită perioadă, dar să aibă probleme în alta.

Vârsta poate schimba timpul necesar pentru a adormi

Latența somnului nu rămâne neapărat aceeași de-a lungul vieții. Vârsta, obiceiurile de somn și modificările ritmului circadian pot influența timpul necesar pentru instalarea somnului.

De aceea, faptul că o persoană adoarme în cinci minute, iar alta are nevoie de 20 sau 30 de minute nu înseamnă automat că una dintre ele are o problemă.

Contează mai ales tiparul pe termen lung și modul în care persoana se simte în timpul zilei.

Este rău dacă adormi imediat?

Nu neapărat.

De fapt, adormirea rapidă poate fi perfect normală după o zi solicitantă sau după o perioadă în care cineva nu a dormit suficient. Problema apare atunci când timpul foarte scurt necesar pentru adormire este însoțit de somnolență excesivă în timpul zilei sau de senzația că persoana nu se poate menține trează.

Un timp de adormire extrem de scurt poate fi asociat cu lipsa de somn sau, în anumite situații, cu tulburări care provoacă somnolență excesivă.

Așadar, „adorm imediat” nu este întotdeauna sinonim cu „dorm perfect”.

Dar dacă ai nevoie de foarte mult timp ca să adormi?

O noapte în care cineva stă 30 sau 40 de minute până adoarme nu este, în sine, un motiv de alarmă. Timpul de adormire poate varia natural de la o zi la alta.

Dacă însă problema se repetă frecvent și afectează calitatea somnului sau funcționarea din timpul zilei, poate fi utilă discutarea situației cu un medic. Dificultatea persistentă de a adormi poate avea cauze precum stresul, un program neregulat, consumul de stimulente, dar și tulburări de somn.

Ce poți face dacă adormi greu

Câteva obiceiuri simple pot ajuta organismul să intre mai ușor în rutina de somn: