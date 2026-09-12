„Marea Pedalare” din vestul țării: În ce orașe se sărbătorește Săptămâna Europeană a Mobilității

Evenimentul „Marea pedalare” va aduna sute de persoane din vestul României, în perioada 16-22 septembrie, la o plimbare cu bicicleta. Are loc cu ocazia Săptămânii Europene a Mobilității și este coordonat de RO Bike Valley.
Bicicliștii care participă vor putea pedala în unul din cele 12 orașe în care se organizează evenimentul, și anume: Timișoara, Bocșa, Reșița, Ezeriș, Oțelu Roșu, Măru, satul Bodo (comuna Balinț), la Oravița, Jimbolia, Baia de Criș, Recaș și Caransebeș.
„Marea pedalare este, înainte de toate, o invitație de a ne mișca împreună. Ne dorim ca RO Bike Valley să aducă oamenii pe biciclete în cât mai multe locuri și să transforme o plimbare într-un motiv de a ne întâlni, de a descoperi locurile în care trăim și de a ne bucura de ele împreună. Oricine își dorește să organizeze o Mare Pedalare în comuna, satul sau cartierul său ne poate anunța și se poate alătura acestei mișcări”, a declarat Daniela Chesaru, directorul Fundației Comunitare Timișoara.
Organizatorii spun că scopul principal al acestei mișcări este să încurajeze mișcarea în aer liber și mersul pe bicicletă ca alternativă de deplasare.
În județul Caraș-Severin, Marea pedalare are loc conform următorului program:
În județul Timiș, pe lângă traseul din Timișoara, care are loc pe 18 septembrie, de la ora 10.00, mai au loc alte trei trasee:
La Hunedoara, doar pe 20 septembrie, în localitatea Baia de Criș, începând cu ora 09.00, echipa școlii va organiza o plimbare pe biciclete prin sat pentru întreaga comunitate, cu pornire din fața școlii.
Nu este prima ediție a acestui eveniment. A început în 2025, cu rezultate care au depășit așteptările organizatorilor, iar acum devine o tradiție pentru comunitățile din vestul țării.