CSM Oradea începe lupta pentru Basketball Champions League. Trei victorii o despart de grupele principale

CSM Oradea a plecat luni la Samokov, în Bulgaria, unde are loc turneul de calificare Basketball Champions League.

Vicecampionii României trebuie să câștige trei meciuri din tot atâtea jocuri pentru a avansa pe tabloul principal al acestei întreceri.

Echipa are în acest sezon un antrenor principal și un secund nou-veniți în această vară, dar și opt jucători noi în lot.

Site-ul oficial al clubului notează că echipa are o șansă mai mare de a avansa în grupele principale Basketball Champions League decât la precedentele trei ediții.

„Turneul de pe ruta campioanelor cuprinde opt echipe. Șapte dintre ele sunt campioane naționale en-titre. Doar Oradea nu e campioană în exercițiu. În schimb, celălalt turneu de calificare reunește 16 echipe. Necampioane, dar o bună parte provenite din ligi naționale recunoscute la nivel internațional. În ambele turnee miza este câștigarea finalei deoarece o singură echipă în fiecare turneu obține calificarea în BCL”, arată reprezentanții clubului.

Campioana Ciprului, primul adversar

Primul meci al orădenilor este programat miercuri, 16 septembrie, de la ora 21.00. Primul adversar este Petrolina AEK Larnaca, echipa campioană a Ciprului, adversar întâlnit și învins de două ori de CSM Oradea în sezonul precedent la nivel de FIBA Europe Cup.

În cazul unei victorii, formația antrenată de Mikko Riipinen se va confrunta cu învingătoarea dintre Fribourg Olympic (Elveția) și Batumi (campioana Georgiei). Semifinala ar urma să aibă loc vineri, 18 septembrie, de la ora 20.30.

În eventualitatea unui al doilea succes la Samokov, Oradea va avansa în finala turneului de calificare Basketball Champions League. Aceasta este programată pentru duminică, 20 septembrie, ora 18.00. Există patru variante de potențial adversar pentru acest meci decisiv. Este vorba despre Patrioti Levice (Slovacia), Salon Vilpas (Finlanda), Bakken Bears (Danemarca) și Landstede Hammers (Olanda). Toate campioane naționale în exercițiu.

Dacă pierde, indiferent de fază, CSM CSU Raiffeisen Oradea va juca în grupele FIBA Europe Cup – ediția 2026/27.