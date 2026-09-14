Ambasadorul Franței, în tricoul Rapidului: „La București este exact ca la Marsilia”. Motivul pentru care a ales clubul din Giulești

Vizita a avut loc cu ocazia Fête du Sport, eveniment organizat în Franța pe 14 septembrie și dedicat promovării mișcării și sportului de masă.

„Pe teren, granițele nu există, iar valorile sportului – respectul, disciplina, solidaritatea și spiritul de echipă – devin un limbaj comun”, a transmis Ambasada Franței în România într-o postare publicată după întâlnire.

În fotografiile distribuite de ambasadă, Nicolas Warnery apare în echipamentul Rapidului, cu fularul clubului și cu mingea de handbal în mână.

De ce a ales ambasadorul Franței tocmai Rapid

Rapid are în actualul lot patru jucătoare franceze: Laura Glauser, Orlane Kanor, Djazz Chambertin și Océane Sercien-Ugolin, toate prezente în circuitul echipei naționale a Franței. Lotul este confirmat și de Federația Română de Handbal.

Warnery a explicat că tocmai această puternică legătură franceză l-a făcut să aleagă clubul giuleștean pentru acțiunea de luni. Diplomatul consideră că circulația jucătorilor și antrenorilor între România și Franța contribuie la dezvoltarea sportului în ambele țări.

Iar grupul francez de la Rapid are un palmares important. Laura Glauser și Orlane Kanor au cucerit argintul olimpic cu Franța la Paris 2024, în timp ce Océane Sercien-Ugolin este campioană olimpică și campioană mondială. Djazz Chambertin a fost, la rândul ei, convocată în ultimii ani în reprezentativa Franței.

Glauser i-a oferit ambasadorului un tricou alb-vișiniu, iar portarul Diana Ciucă l-a invitat să revină în tribune la meciurile oficiale.

Nicolas Warnery a jucat handbal în tinerețe

Vizita a avut și o componentă personală. Ambasadorul a povestit că a practicat handbalul când era tânăr și a remarcat, după ce a pus din nou mâna pe minge, cât de mult s-a schimbat aceasta față de perioada în care juca el.

Warnery a promis că va reveni la meciurile Rapidului, explicând că după întâlnirea cu sportivele apare și o legătură personală cu echipa.

Diplomatul nu este însă străin de fenomenul Rapid. El a asistat anterior și la un meci al echipei de fotbal din Giulești și spune că atmosfera i-a amintit de orașul său natal, Marsilia.

Suporter al lui Olympique Marseille, Warnery le-a trimis rudelor sale din Franța imagini filmate în Giulești, spunându-le că „la București este exact ca la Marsilia”.

Francezele Rapidului, în prim-plan și pe teren

Vizita vine într-un moment bun pentru formația feminină de handbal. Rapid a învins categoric CSM Iași, 35-20, în etapa a treia a Ligii Florilor. Trei dintre jucătoarele franceze au înscris: Djazz Chambertin șase goluri, Orlane Kanor patru, iar Océane Sercien-Ugolin două. Laura Glauser a evoluat în poartă.

După primele trei partide de campionat, Rapid are două victorii și o înfrângere, fiind pe locul 4 în clasamentul Ligii Florilor. Următorul meci este programat pe 17 septembrie, în deplasare, cu Corona Brașov.