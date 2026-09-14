Superliga: U Cluj s-a impus cu 3-0 în fața Oțelului Galați

Clujenii au deschis scorul în minutul 31, prin Ovidiu Bic, care a înscris cu o lovitură de cap.

Oțelul Galați a rămas în inferioritate numerică în minutul 74, după ce Ciobanu a primit al doilea cartonaș galben și a fost eliminat.

U Cluj și-a mărit avantajul în minutul 80. Oucasse Mendy a înscris cu un șut din afara careului și a dus scorul la 2-0.

Scorul final a fost stabilit în minutul 90, când Aliev a transformat o lovitură de la 11 metri acordată după un henț în careu.

În urma victoriei, U Cluj a ajuns la 12 puncte și ocupă locul 7 în Superliga, având un meci mai puțin disputat. Oțelul Galați este pe locul 12, cu 10 puncte după nouă etape.

Echipele de start

U Cuj: Lefter – Mikanovic, I. Cristea, Codrea, Chipciu – Bic – Nistor, Drammeh – Macalou, Lukic, O. Mendy;

Rezerve: Michael, Denis Moldovan – Chinteș, Poulolo, Capradossi, Techereș, G. Simion, Pedro Pinho, Adams, Gheorghiță, Ștefănescu, Aliev

Antrenor: Cristiano Bergodi.

Oțelul Galați: Dur-Bozoancă – H. Sylla, Christopoulos, P. Iacob (cpt.), Zhelev – Pedro Nuno, Lungu, Ciobanu – M. Frunză, Correia, Andrezinho;

Rezerve: M. Contra – D. E. Neicu, Zator, Rafael De Sousa, Joao Paulino, Bălănică, Bordun, AFtene, D. C. Neicu;

Antrenor: Stjepan Tomas.