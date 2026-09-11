Hyundai Motor Company devine partenerul auto oficial al UEFA Champions League

Fotbalul este un teritoriu familiar pentru Hyundai. De aproape 30 de ani, compania susține acest sport la cel mai înalt nivel, de la cele mai importante competiții internaționale până la cluburi și organizații sportive din întreaga lume. Prin parteneriatul cu UEFA Champions League, Hyundai își extinde acest angajament către vârful fotbalului european de club.

Legătura dintre UEFA Champions League și Hyundai depășește amploarea celor două organizații. Echipele care participă în această competiție reunesc jucători talentați din toate colțurile lumii și concurează la cel mai înalt nivel al fotbalului european. La rândul său, Hyundai își valorifică anvergura globală, în timp ce proiectează, dezvoltă și produce automobile în Europa, pe care le comercializează pe întregul continent. Două organizații profund europene prin modul în care operează și cu o influență internațională incontestabilă.

„Fotbalul face parte din povestea Hyundai de aproape 30 de ani. Este un sport care aduce oamenii împreună, așa cum puține alte lucruri reușesc să o facă, depășind barierele lingvistice, granițele și generațiile”, a declarat José Muñoz, Președinte și CEO al Hyundai Motor Company.

„UEFA Champions League este cea mai importantă competiție de fotbal de club din lume, disputată în fiecare săptămână în fața unora dintre cei mai pasionați suporteri din Europa. După implicarea Hyundai în Campionatul Mondial din această vară, UEFA Champions League reprezintă o platformă ideală pentru a prezenta automobilele noastre cu un design remarcabil și dotări pe care fanii le apreciază. Sunt originar din Madrid, așa că urmăresc această competiție de când mă știu. Sunt personal foarte entuziasmat să interacționez cu fanii din întreaga Europă. Este un moment excelent pentru a celebra frumusețea fotbalului alături de Hyundai.”

Sub umbrela viziunii de brand „Progress for Humanity”, Hyundai își asumă angajamentul de a extinde oportunitățile și de a contribui la construirea unui viitor mai incluziv pentru societate. Prin acest parteneriat cu UC3, joint venture-ul UEFA și al cluburilor europene de fotbal, precum și prin implicarea în UEFA Champions League și prin soluțiile de mobilitate oferite de Hyundai, compania își propune să aducă oamenii împreună, dincolo de culturi și comunități, în întreaga Europă. Astfel, milioane de fani ai fotbalului vor putea fi conectați prin pasiunea pentru acest sport, în timp ce Hyundai contribuie la generarea unui impact pozitiv pentru societate.

„UEFA Champions League și Hyundai au în comun aceeași orientare către progres, performanță și dorința de a aduce oamenii împreună”, a declarat Xavier Martinet, Președinte și CEO al Hyundai Motor Europe. „Intrăm în acest parteneriat cu cea mai puternică gamă de modele de până acum. IONIQ 3 este primul dintre cele cinci modele noi pe care le lansăm în Europa în acest sezon, concepute și dezvoltate pentru clienții noștri din regiune. Este modelul care deschide drumul către viitor pentru gama Hyundai.”

UEFA Champions League este cea mai urmărită competiție anuală de fotbal de club din lume, aproximativ una din trei persoane la nivel global declarându-se interesată de această competiție. Turneul, care reunește 36 de cluburi, reprezintă o platformă ideală pentru a intra în dialog cu o audiență vastă de fani pasionați ai fotbalului și pentru a prezenta direcția de dezvoltare a Hyundai – de la robotică și inteligență artificială fizică (Physical AI), până la soluții software și tehnologii de mobilitate inteligentă concepute pentru clienții europeni.

Hyundai este un brand global cu o prezență solidă în Europa, construită de-a lungul a peste 30 de ani. Centrul Tehnic European Hyundai din Rüsselsheim, Germania, este responsabil de dezvoltarea și ingineria automobilelor, în timp ce Centrul European de Design, aflat în aceeași locație, definește designul și identitatea vizuală a modelelor.

Producția este realizată în fabricile Hyundai din Cehia și Türkiye, iar automobilele Hyundai ajung la clienți din 42 de piețe europene, prin intermediul unei rețele de peste 2.000 de puncte de vânzare și service. Designul, ingineria, producția și rețeaua de parteneri Hyundai contribuie zi de zi la experiența oferită clienților și fanilor din întreaga Europă.

IONIQ 3: Hyundai intră pe teren

Modelul complet electric IONIQ 3, conceput în Europa pentru clienții europeni, marchează debutul Hyundai în cadrul acestui parteneriat. Hatchback-ul compact și-a făcut debutul la Milan Design Week, la începutul acestui an, și a devenit primul model electric pe baterie care intră în producție la uzina Hyundai din İzmit, odată cu demararea producției în luna august. IONIQ 3 este primul dintre cele cinci modele noi importante pe care Hyundai le va introduce în Europa în sezonul 2026/27.

Prin IONIQ 3, Hyundai intră în segmentul compact, cel mai competitiv segment al pieței europene, cu un model care oferă performanțe de top și răspunde cerințelor specifice ale clienților europeni. Designul Aero Hatch al modelului IONIQ 3 a fost conceput pentru a asigura eficiență și autonomie de top în segment, cu un coeficient aerodinamic de 0,263 Cd și o autonomie de până la 497 km (WLTP).

Cu un portbagaj de 441 de litri, un spațiu interior de top în segment, un ecran de 14,6 inch care integrează cea mai recentă versiune a sistemului de infotainment PLEOS Connect și un raport competitiv între dotări și preț, IONIQ 3 demonstrează angajamentul Hyundai de a face mobilitatea electrificată mai accesibilă pentru clienții europeni.

IONIQ 3 face parte dintr-o gamă care le oferă clienților posibilitatea de a alege din întregul spectru de sisteme de propulsie, datorită strategiei flexibile a Hyundai: propulsie electrică pe baterie, sisteme hibride, plug-in hybrid, propulsie electrică pe bază de pilă de combustie cu hidrogen și motoare cu combustie internă. Gama este adaptată modului în care oamenii își utilizează și dețin automobilele, oferind flexibilitate în funcție de nevoile individuale de mobilitate.

IONIQ 3 consolidează recunoașterea de care se bucură Hyundai în Europa în domeniul vehiculelor electrice, în urma unor premii importante care reflectă amploarea angajamentului companiei față de mobilitatea electrificată. Hyundai INSTER a fost desemnat World Electric Vehicle of the Year 2025, în timp ce IONIQ 9 a fost desemnat Premium Car of the Year 2026 în Germania.

Această abordare centrată pe nevoile clienților stă la baza noului parteneriat prin care Hyundai devine Partenerul Auto Oficial al UEFA Champions League.

Guy-Laurent Epstein, Co-Managing Director UC3: „Suntem încântați să întâmpinăm Hyundai în rândul partenerilor oficiali ai UEFA Champions League. Hyundai are o tradiție îndelungată în susținerea fotbalului la cel mai înalt nivel și crede cu tărie în puterea acestui sport de a aduce oamenii împreună. Așteptăm cu nerăbdare să construim un parteneriat prin care să transformăm această ambiție comună într-o experiență concretă pentru fanii din întreaga lume în anii următori.”