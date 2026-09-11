Prima pagină » Comunicate » Digitas lansează prima campanie locală de imagine a brandului Volkswagen: „Ca prima dată, de fiecare dată”

Digitas lansează prima campanie locală de imagine a brandului Volkswagen: „Ca prima dată, de fiecare dată”

Digitas lansează prima campanie locală de imagine a brandului Volkswagen: „Ca prima dată, de fiecare dată”
Mediafax
11 sept. 2026, 07:53, Comunicate
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Sunt briefuri pe care le treci în credentials. Și sunt briefuri pe care le ții minte. Pentru Digitas, Volkswagen intră clar în a doua categorie: agenția a câștigat unul dintre cele mai puternice lovebranduri din industria auto și lansează, odată cu acest moment, prima campanie locală de imagine a brandului. Sub platforma creativă „Ca prima dată, de fiecare dată”, campania pune în prim-plan o idee rar explorată într-o piață auto dominată de tactici, oferte și beneficii imediate: relația de lungă durată dintre oameni și mașinile pe care ajung să le iubească.

Pentru Digitas, proiectul marcheaza o premiera: prima campanie locala de imagine realizata pentru brandul Volkswagen.

Ca prima dată, de fiecare dată” traduce această promisiune într-o platformă despre mașini care rămân cu oamenii nu doar pentru că sunt fiabile, ci pentru că reușesc să păstreze, drum după drum, ceva din emoția primului moment.

Primul spot al campaniei spune povestea unei relații de lungă durată dintre un tată și Volkswagen-ul său. După ani de drumuri împreună, momentul în care ar trebui să îi ofere mașina fiului său devine mai complicat decât pare: mașina încă îi place prea mult. Dincolo de umorul situației, filmul vorbește despre acel tip de atașament pe care puține branduri auto îl pot revendica autentic, o legătură care se construiește în timp și care transformă fiabilitatea într-o formă de plăcere. Citeşte comunicatul integral AICI

Recomandarea video

EXCLUSIV | Rețeaua magistraților, politicienilor și oamenilor de afaceri din Constanța, conectați la pasagerii zborurilor private din Nisa și Mykonos / Conexiunile cu un alt judecător CCR și capii procurorilor din Dobrogea, arestați pentru corupție
G4Media
„Escrocul din Carpați”: cine e omul de afaceri din România care a înșelat întreaga lume a șahului » Influență politică, turnee obscure și rating fabricat
GSP.ro
SURSE| Una caldă, una rece pentru ex-consilierul lui Băsescu, Cătălin Avramescu. Scapă de acuzațiile de pornografie infantilă, dar va fi cercetat pentru corupere sexuală de minori
Gandul
BREAKING | Toto Dumitrescu a fost condamnat definitiv! Ce pedeapsă a primit fiul lui Ilie Dumitrescu
Cancan
FOTO. Iubita lui Giani Kiriță a renunțat la sutien la plajă și a atras toate privirile
Prosport
Nicu Benesch, românul care a supraviețuit atentatelor de la World Trade Center: „Cea mai teribilă imagine a fost cea a oamenilor pe care îi vedeam aruncându-se în gol”
Libertatea
Băutura consumată zilnic de milioane de români care ar putea produce cancerul gastric. Riscul este de două ori mai mare
CSID
A intrat la RAR pentru ITP și a atras toate privirile. Ce are special această mașină
Promotor
De ce cheltuiesc românii miliarde de euro pe vacanțe în străinătate?
Economedia