Digitas lansează prima campanie locală de imagine a brandului Volkswagen: „Ca prima dată, de fiecare dată”

Sunt briefuri pe care le treci în credentials. Și sunt briefuri pe care le ții minte. Pentru Digitas, Volkswagen intră clar în a doua categorie: agenția a câștigat unul dintre cele mai puternice lovebranduri din industria auto și lansează, odată cu acest moment, prima campanie locală de imagine a brandului. Sub platforma creativă „Ca prima dată, de fiecare dată”, campania pune în prim-plan o idee rar explorată într-o piață auto dominată de tactici, oferte și beneficii imediate: relația de lungă durată dintre oameni și mașinile pe care ajung să le iubească.

Pentru Digitas, proiectul marcheaza o premiera: prima campanie locala de imagine realizata pentru brandul Volkswagen.

„Ca prima dată, de fiecare dată” traduce această promisiune într-o platformă despre mașini care rămân cu oamenii nu doar pentru că sunt fiabile, ci pentru că reușesc să păstreze, drum după drum, ceva din emoția primului moment.

Primul spot al campaniei spune povestea unei relații de lungă durată dintre un tată și Volkswagen-ul său. După ani de drumuri împreună, momentul în care ar trebui să îi ofere mașina fiului său devine mai complicat decât pare: mașina încă îi place prea mult. Dincolo de umorul situației, filmul vorbește despre acel tip de atașament pe care puține branduri auto îl pot revendica autentic, o legătură care se construiește în timp și care transformă fiabilitatea într-o formă de plăcere. Citeşte comunicatul integral AICI