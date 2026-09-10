Reflect First, React Second: TikTok anunță inițiativa Resilient Minds în România, alături de parteneri, pentru a încuraja gândirea critică, cu un impact înregistrat deja de peste 5,8 milioane de oameni

Pentru a răspunde nevoii tot mai mari de abilități care susțin gândirea critică în mediul digital de astăzi, TikTok a colaborat cu Libertatea, Asociația SEXUL vs BARZA și Asociația Happy Minds, precum și cu o serie de creatori de conținut de încredere pentru a lansa inițiativa Resilient Minds în România. De la debutul său, în iunie 2026, inițiativa a ajuns deja la peste 5,8 milioane de persoane din România și a generat peste 45 de milioane de impresii pe TikTok prin intermediul a 18 videoclipuri educaționale dedicate gândirii critice și dezvoltării abilităților de evaluare a informațiilor despre sănătate. Aceste rezultate inițiale evidențiază vizibilitatea și amploarea primei etape a campaniei, aducând mai aproape de comunitatea TikTok din România conversații practice care încurajează gândirea critică și consumul responsabil de informații, inclusiv în domenii precum sănătatea, urmând ca inițiativa să continue și în perioada următoare cu noi materiale și teme dedicate.

Pentru a susține comunitatea de pe platformă și pentru a ajuta utilizatorii să dezvolte abilitățile de gândire critică necesare pentru a naviga cu mai multă încredere în mediul online, partenerii – alături de o serie de creatori de conținut de încredere – publică materiale educaționale dedicate, promovate activ de TikTok pe platformă.

Campania își propune să ofere oamenilor instrumentele și informațiile de care au nevoie pentru a interacționa cu conținutul online într-un mod mai conștient – știind unde să caute, ce să pună sub semnul întrebării și cum să evalueze conținutul pe care îl întâlnesc. Astfel, inițiativa se bazează pe două principii clare:

Reflect First, React Second – pentru a încuraja un proces de reflecție atent înainte de a reacționa emoțional sau impulsiv, punând totodată accent pe verificarea informațiilor ca abilitate digitală esențială a zilelor noastre. Pentru a aduce acest principiu la viață pe platformă, partenerii campaniei, precum @libertatea.ro – alături de creatori de conținut de încredere precum Răzvan Moței @razvanmotei, Deni Elena @deni.elenaa și Urse Ilinca @urseilinca – au publicat, la finalul lunii iunie și începutul lunii iulie, materiale educaționale dedicate, menite să încurajeze comunitatea platformei să gândească critic atunci când evaluează informațiile.

Wellness Is a Journey, Not a Post – pentru a încuraja o abordare critică atunci când vine vorba de subiecte sensibile, precum sănătatea, conștientizând că bunăstarea este un proces pe termen lung, iar sfatul medical de specialitate rămâne esențial. ONG-urile partenere, alături de specialiștii și creatorii de conținut de încredere – @ioanavitamina (Medic), @vet.carmentotolici (Medic veterinar) și @maria_carusi (Psiholog clinician & psihoterapeut în formare) – împreună cu @caravanaterapeutica – au publicat, la finalul lunii iunie și începutul lunii iulie, materiale dedicate care îi ajută pe utilizatori să navigheze informațiile despre sănătate într-un mod mai conștient și responsabil.

Pornind de la acest prim capitol, campania va continua să abordeze noi domenii, precum Career Acceleration și Financial Literacy, menite să îi ajute pe oameni să interacționeze cu conținutul online într-un mod mai conștient. Citeşte comunicatul integral AICI