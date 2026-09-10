Wawsome la B-Inclusive: accesibilitatea digitală, o condiție pentru o societate cu adevărat incluzivă

Circa 974.000 de persoane cu dizabilități trăiesc în România – echivalentul a aproape 5,1% din populația rezidentă sau 1 din 20 de persoane. În același timp, 38,4% dintre persoanele cu dizabilități sunt expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială. În acest context, Wawsome a dus la Festivalul B-Inclusive mesajul campaniei „Cunoaște-ți drepturile”, dedicată accesibilității digitale.

Wawsome, platformă europeană specializată în accesibilitate digitală, a participat la B-Inclusive – Festival de cultură incluzivă, unde a adus în prim-plan accesibilitatea digitală și dreptul fiecărei persoane de a putea utiliza independent site-urile, aplicațiile și serviciile online de care are nevoie în viața de zi cu zi.

În cadrul sesiunii „Wawsome: drepturile tale și accesibilitatea digitală”, desfășurată pe 8 septembrie la USAMV București – Facultatea de Biotehnologii, discuția s-a concentrat pe situațiile concrete în care barierele digitale pot limita autonomia unei persoane: de la accesarea unei informații sau completarea unui formular până la efectuarea unei plăți, realizarea unei cumpărături sau programarea unui serviciu, cu implicarea audienței cu opinii și soluții.

Participarea Wawsome la festival a continuat campania „Cunoaște-ți drepturile”, anunțată anterior de companie pentru a crește nivelul de informare în privința dreptului la accesibilitate digitală și pentru a-i ajuta pe utilizatori să recunoască și să semnaleze barierele pe care le întâlnesc online.

„Accesibilitatea digitală nu este o discuție abstractă și nici una care privește un grup restrâns de oameni. Vorbim despre aproape un milion de persoane cu dizabilități în România și despre servicii digitale pe care le folosim cu toții, în fiecare zi. Dacă o persoană nu poate face singură o plată, nu poate completa un formular sau nu poate accesa informația de care are nevoie, tehnologia, în loc să îi ofere autonomie, creează o nouă barieră. Prin campania «Cunoaște-ți drepturile» și prin participarea la B-Inclusive vrem să facem aceste situații mai vizibile și să transformăm accesibilitatea într-un subiect despre care vorbesc atât utilizatorii, cât și companiile și instituțiile care construiesc servicii digitale”, a declarat George Onofrievici, cofondator Wawsome.

Cele aproximativ 974.000* de persoane cu dizabilități reprezintă aproape 5,1% din populația rezidentă a României, ceea ce înseamnă aproximativ o persoană din 20, la nivelul primului trimestru al anului 2026 conform ANPD.

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