Roborock F25 Ultra debutează în România: aspirare, curățare cu abur și spălare cu apă fierbinte într-un singur dispozitiv

Roborock anunță disponibilitatea în România a modelului F25 Ultra, cel mai avansat aspirator vertical pentru curățare umedă și uscată din portofoliul companiei. Echipat cu tehnologiile VaporFlow și WaveFlow, noul model combină curățarea cu abur și spălarea cu apă fierbinte pentru îndepărtarea petelor persistente, a grăsimii și a murdăriei uscate. Roborock F25 Ultra este disponibil la eMAG, la prețul de 3.399 Lei împreună cu un voucher cadou de 300 Lei.

Puterea aburului și a apei fierbinți

Tehnologia VaporFlow folosește abur generat la o temperatură de până la 180°C, distribuit prin șase orificii optimizate, pentru a înmuia și îndepărta murdăria uscată și petele persistente, fără utilizarea unor substanțe chimice agresive.

Valoarea de 180°C reprezintă temperatura măsurată la ieșirea vaporizatorului intern. Temperatura aburului la ieșirea din aparat este de aproximativ 99°C, iar la contactul cu suprafața podelei nu depășește 70°C.

Potrivit testelor realizate de TÜV SÜD, modul VaporFlow elimină peste 99,99% dintre bacteriile testate și reduce cu peste 99,9% nivelul alergenilor testați. Sistemul a fost verificat și pentru utilizarea pe podele din lemn, demonstrând un nivel redus de uzură chiar și după folosirea îndelungată.

Modul WaveFlow utilizează un flux continuu de apă fierbinte, generată la o temperatură de până la 86°C, pentru dizolvarea grăsimii și îndepărtarea murdăriei lipicioase. Testele TÜV SÜD confirmă eliminarea a peste 99,99% din murdăria uleioasă testată.

Pentru protejarea componentelor interne, Roborock F25 Ultra dispune de un sistem anticalcar în trei straturi și de un filtru integrat care protejează conductele împotriva blocării timp de până la trei ani, în condițiile de utilizare specificate de producător. Citeşte comunicatul integral AICI