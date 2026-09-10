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România își menține poziția de lider european la cereale prin culturi mai reziliente

România își menține poziția de lider european la cereale prin culturi mai reziliente
Mediafax
10 sept. 2026, 17:23, Comunicate
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România continuă să ocupe o poziție puternică printre principalii producători de cereale ai Europei în 2026. Potrivit celui mai recent raport al Centrului Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei Europene¹, publicat în august, țara este așteptată să recolteze aproximativ 11,8 milioane de tone de grâu și circa 7,8 milioane de tone de porumb. Aceste volume mențin România printre principalii producători din Uniunea Europeană pentru ambele culturi și situează performanța generală a sectorului cerealier peste media ultimilor cinci ani pentru indicatorii-cheie.

Obținerea acestor rezultate depinde de culturi care rămân sănătoase și bine dezvoltate pe tot parcursul sezonului de vegetație. Vremea variabilă, caracterizată de perioade de căldură intensă, radiație solară ridicată și umiditate redusă a solului, poate exercita o presiune semnificativă asupra performanței culturilor și poate afecta, în final, producțiile. În același timp, fermierii se confruntă cu o presiune tot mai mare de a-și îmbunătăți eficiența, pe fondul costurilor în creștere ale inputurilor, al disponibilității limitate a apei și al condițiilor meteorologice din ce în ce mai dificil de anticipat. Ca urmare, produsele biologice atrag un interes tot mai mare ca instrumente complementare care pot ajuta plantele să utilizeze mai eficient resursele disponibile, să își mențină echilibrul fiziologic și să susțină performanța generală a fermei în condiții de stres.

Un exemplu relevant vine de la Agricost, cea mai mare exploatație agricolă consolidată din Uniunea Europeană. Compania administrează aproximativ 57.000 de hectare în fertila luncă a Dunării, pe Insula Mare a Brăilei, dintre care aproximativ 8.000 de hectare sunt cultivate cu grâu. Gabriel Novac-Leca, Director de Cercetare și Dezvoltare la Agricost, se concentrează pe tehnologii capabile să consolideze reziliența culturilor și să susțină potențialul de producție în condiții reale de fermă. Citeşte comunicatul integral AICI

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