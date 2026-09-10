ELKO anunță extinderea suportului pentru codecul AV1 și adaugă formatul modern AVIF pentru imaginile statice prin Axis Communications

ELKO Romania anunță extinderea avantajelor codecului AV1 dincolo de fluxurile video, prin introducerea suportului pentru formatul AVIF (AV1 Image File Format) de către Axis Communications. Acesta permite obținerea unor imagini statice mai clare, în fișiere de dimensiuni mai mici, contribuind la utilizarea mai eficientă a resurselor de rețea și stocare.

Creșterea rezoluției camerelor de rețea și utilizarea pe scară tot mai largă a analizelor bazate pe inteligență artificială generează volume mai mari de date, care trebuie transmise și stocate de sistemele video. Codecul AV1 răspunde acestei provocări printr-o compresie mai eficientă, păstrând calitatea și detaliile importante ale imaginii chiar și la un debit de date redus. În practică, acest lucru diminuează solicitarea infrastructurii de rețea și necesarul de spațiu pentru stocare.

AV1 permite, de asemenea, utilizarea unor rezoluții de peste 8K și beneficiază de suport pentru redare în browserele web moderne, în principalele sisteme de operare și pe dispozitivele mobile. Axis oferă codare AV1 accelerată hardware în camerele de rețea bazate pe platforma proprie ARTPEC-9. În această arhitectură, codecul funcționează împreună cu tehnologia Axis Zipstream, care optimizează suplimentar consumul de bandă în funcție de conținutul și dinamica scenei.

AV1 este compatibil și cu Axis Signed Video, tehnologie care utilizează o semnătură criptografică pentru verificarea autenticității și integrității materialului video, precum și cu funcția de ajustare adaptivă a consumului de bandă. Produsele bazate pe ARTPEC-9 continuă să ofere suport pentru H.264 și H.265, permițând adoptarea treptată a noului codec fără renunțarea imediată la formatele existente.

Imagini mai clare, cu un consum de bandă redus cu aproximativ 40%. Citeşte comunicatul integral AICI