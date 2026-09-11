Regulamentul UE privind reziliența cibernetică impune standarde mai ridicate furnizorilor de tehnologii de securitate fizică

Genetec Inc. (“Genetec”), lider global în domeniul software-ului de securitate fizică pentru companii, a publicat astăzi recomandări menite să-i ajute pe liderii din domeniul securității fizice să evalueze modul în care furnizorii de tehnologie proiectează, întrețin și oferă asistență pentru produsele conectate. Aceasta are loc în contextul în care Regulamentul UE privind reziliența cibernetică (CRA) impune standarde mai ridicate de securitate cibernetică pe parcursul întregului ciclu de viață al produselor.

CRA stabilește cerințe de securitate cibernetică pentru produsele cu elemente digitale comercializate în Uniunea Europeană. Regulamentul pune un accent mai mare pe dezvoltarea securizată a produselor, gestionarea vulnerabilităților, transparența în materie de securitate cibernetică și asistența continuă pe parcursul întregului ciclu de viață al produselor. Deși legislația se aplică în principal producătorilor, aceasta va afecta și organizațiile care distribuie, instalează, achiziționează și utilizează dispozitive conectate.

„Regulamentul privind reziliența cibernetică consolidează multe dintre principiile de securitate prin proiectare și de gestionare a ciclului de viață pe care Genetec le promovează de ani de zile”, a declarat Mathieu Chevalier, arhitect principal de securitate în cadrul Genetec Inc. „Prin impunerea unor standarde mai ridicate privind securitatea și transparența produselor, prevederile CRA le oferă cumpărătorilor o bază clară pentru evaluarea furnizorilor de tehnologie și a rezilienței cibernetice pe termen lung a produselor acestora.” Citeşte comunicatul integral AICI