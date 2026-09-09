Ai primit un mesaj că trebuie să plătești pentru un colet? Peste un milion de români au fost vizați de escroci

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a atras atenția, miercuri, asupra tentativelor de fraudă prin SMS și WhatsApp în care infractorii se folosesc de identitatea unor companii de curierat pentru a câștiga încrederea destinatarilor.

Potrivit datelor Bitdefender publicate în martie 2026, citate de DNSC, peste un milion de persoane din România au primit SMS-uri frauduloase în cadrul unei singure scheme de acest tip.

Atacatorii profită de faptul că foarte mulți oameni așteaptă colete și sunt astfel mai predispuși să creadă un mesaj care pare să provină de la o firmă de curierat.

Cum funcționează frauda

Mesajele îi anunță pe destinatari că există o problemă cu livrarea. Li se poate cere să confirme sau să completeze adresa, să aleagă un automat pentru ridicarea coletului ori să achite urgent o presupusă taxă de livrare sau depozitare.

Pentru rezolvarea problemei, mesajul conține un link. Acesta nu duce însă către site-ul real al companiei de curierat, ci către o pagină falsă, construită astfel încât să semene cu cea oficială.

Scopul atacatorilor este obținerea datelor personale sau bancare ale victimelor. În unele cazuri, linkurile pot fi folosite și pentru preluarea accesului la conturile de WhatsApp.

Experții în securitate cibernetică precizează că astfel de fraude sunt atacuri de inginerie socială și nu presupun neapărat compromiterea sistemelor informatice ale companiilor ale căror nume sunt folosite de infractori.

Una dintre armele folosite de escroci: graba

Una dintre metodele folosite pentru a determina victima să acceseze linkul este crearea unei false urgențe. Destinatarului i se poate spune că expedierea va fi returnată dacă nu completează imediat datele sau că trebuie să achite într-un timp foarte scurt o taxă.

Atacatorii modifică uneori foarte puțin numele expeditorului sau adresa site-ului, inclusiv prin schimbarea unei litere cu o cifră, astfel încât diferența față de adresa legitimă să fie greu de observat la prima vedere.

„De cele mai multe ori, utilizatorii cad în plasa atacatorilor pentru că nu sunt atenți, nu pentru că nu știu. Infractorii folosesc tehnici de inginerie socială care ne activează emoțiile și ne împing să acționăm rapid, sub presiunea urgenței”, a explicat Mihai Rotariu, manager în cadrul DNSC.

Ce trebuie să verifici înainte să accesezi un link

Recomandările experților în securitate cibernetică sunt ca linkurile primite prin mesaje nesolicitate sau suspecte să nu fie accesate. Utilizatorii trebuie să verifice cu atenție atât numele expeditorului, cât și adresa site-ului către care sunt trimiși.

De asemenea, o atenție deosebită trebuie acordată mesajelor care cer efectuarea rapidă a unei plăți sau confirmarea urgentă a unei livrări.

Parolele, codurile de autentificare sau verificare, codurile WhatsApp și datele cardului bancar nu trebuie transmise prin SMS. În cazul unei presupuse probleme cu un colet, informațiile despre livrare trebuie verificate separat, prin canalele oficiale ale serviciului de curierat.

Destinatarul poate verifica situația coletului folosind numărul AWB direct pe site-ul sau în aplicația oficială a firmei de curierat, fără să acceseze linkul primit prin SMS sau WhatsApp.

DNSC a readus aceste recomandări în atenția publicului odată cu lansarea unei acțiuni de informare privind fraudele în care atacatorii folosesc identitatea companiilor de curierat.