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Kawhi Leonard revine la Toronto, echipa cu care a câștigat titlul NBA și trofeul de MVP în 2019

Baschetbalistul Kawhi Leonard a revenit oficial la Toronto Raptors, după ce echipa canadiană și Los Angeles Clippers au finalizat transferul convenit la sfârșitul lunii iunie, dar amânat în urma anchetei NBA privind încălcarea regulilor privind plafonul salarial de către formația californiană.
Kawhi Leonard revine la Toronto, echipa cu care a câștigat titlul NBA și trofeul de MVP în 2019
sursă foto: Samuel Corum / Anadolu Agency
Petre Apostol
15 sept. 2026, 08:01, Sport
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Toronto îl achiziționează pe Leonard în schimbul lui Brandon Ingram, Gradey Dick, a două alegeri neprotejate din prima rundă a draftului, a unui schimb de alegeri din prima rundă și a două alegeri din runda a doua. Cele două echipe au convenit din nou asupra termenilor inițiali luni, înainte ca tranzacția să fie transmisă oficial ligii.

Pentru ca mutarea să poată fi realizată în limitele regulamentului salarial, Leonard a renunțat la bonusul de transfer în valoare de 7,45 milioane de dolari. În urma tranzacției, Toronto rămâne cu aproximativ 2,3 milioane de dolari sub primul prag salarial, potrivit ESPN.

„Suntem încântați să-l primim din nou pe Kawhi la Toronto. Impactul său asupra organizației noastre, asupra orașului și asupra țării noastre este incontestabil, iar el întruchipează competitivitatea și mentalitatea de campion pe care le prețuim”, a declarat Bobby Webster, managerul general și vicepreședintele executiv al lui Raptors, în comunicatul de prezentare al clubului canadian.

„Credem că experiența, talentul și calitățile sale de lider ne vor ajuta să continuăm construcția pentru următorul nostru titlu”, a adăugat oficialul.

Kawhi Leonard, de două ori campion NBA

Leonard revine la echipa cu care a câștigat titlul NBA în 2019, în singurul său sezon anterior la Toronto. El a fost desemnat MVP al finalei după ce a condus pe Raptors la primul titlu din istoria francizei, și singurul până în prezent. La finalul acelui sezon, Leonard a semnat cu Los Angeles Clippers, revenind astfel în orașul său natal.

În cele 14 sezoane petrecute în NBA, la San Antonio Spurs, Toronto Raptors și Los Angeles Clippers, Leonard are medii de 20,7 puncte, 6,4 recuperări, 3,1 pase decisive și 1,7 intercepții pe meci. El este de șapte ori All-Star, de șapte ori selecționat în echipa All-NBA și de șapte ori în cea mai bună echipă defensivă a sezonului.

Leonard este de două ori campion NBA, de două ori MVP al finalei și de două ori desemnat cel mai bun jucător defensiv al sezonului.

În sezonul trecut, el a avut o medie record pentru cariera sa de 27,9 puncte pe meci, fiind selecționat pentru All-Star Game și inclus în a doua echipă All-NBA. El a terminat pe locul al șaptelea în cursa pentru titlul de MVP al sezonului regulat.

Transferul, blocat inițial din cauza unei anchete

Transferul a fost blocat timp de mai multe săptămâni în timp ce NBA investiga acuzațiile potrivit cărora Clippers ar fi eludat regulile privind plafonul salarial în legătură cu contractul lui Leonard. Liga a anunțat la începutul lunii septembrie sancțiuni severe împotriva francizei. Cinci alegeri viitoare din prima rundă au fost retrase, clubul a primit o amendă de 30 de milioane de dolari, iar proprietarul Steve Ballmer a fost suspendat pentru un an.

De asemenea, Kawhi Leonard a fost amendat cu 700.000 de dolari.

Brandon Ingram a avut sezonul trecut o medie de 21,5 puncte, 5,6 recuperări și 3,7 pase decisive în 77 de meciuri pentru Toronto. Gradey Dick, selectat pe locul 13 în draftul NBA din 2023, a înregistrat în 190 de partide pentru Raptors medii de 9,2 puncte, 2,5 recuperări și 1,1 pase decisive.

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