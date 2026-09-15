David Popovici, elogiat de Federația Română de Natație și Pentatlon Modern la împlinirea vârstei de 22 de ani

„Un sportiv de cel mai înalt nivel, un adevărat campion, un om de o calitate aparte, o sursă de inspirație pentru mulți dintre noi”, îl descrie FRNPM pe David Popovici.

Federația îl numește pe Popovici „cel mai valoros înotător al României și unul dintre cei mai buni din lume” și subliniază că palmaresul său este impresionant la vârsta de 22 de ani.

David Popovici este campion olimpic la 200 de metri liber și medaliat cu bronz la 100 de metri liber, performanțe obținute la Jocurile Olimpice de la Paris, în 2024.

La Campionatele Mondiale de seniori, înotătorul român are patru medalii de aur, în probele de 100 și 200 de metri liber, cucerite la Budapesta, în 2022, și Singapore, în 2025.

Popovici are, de asemenea, șase medalii de aur la Campionatele Europene, în aceleași probe, obținute la edițiile de la Roma (2022), Belgrad (2024) și Paris (2026).

Anul acesta, Popovici a devenit primul înotător din istorie care realizează „dubla” 100 m-200 m liber la trei ediții consecutive ale Campionatelor Europene.

„Astăzi, în această zi specială, familia natației și pentatlonului modern românesc îi mulțumește pentru tot ceea ce a realizat până acum și îi dorește mult succes la competițiile ce vor urma”, a mai transmis FRNPM.