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David Popovici, elogiat de Federația Română de Natație și Pentatlon Modern la împlinirea vârstei de 22 de ani

Federația Română de Natație și Pentatlon Modern (FRNPM) i-a transmis, marți, un mesaj aniversar lui David Popovici, care împlinește 22 de ani, evidențiind performanțele remarcabile ale campionului olimpic român și afirmând că sportivul reprezintă o sursă de inspirație.
David Popovici, elogiat de Federația Română de Natație și Pentatlon Modern la împlinirea vârstei de 22 de ani
sursă foto: Tomas Stevens/ABACAPRESS.COM
Petre Apostol
15 sept. 2026, 10:03, Sport
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„Un sportiv de cel mai înalt nivel, un adevărat campion, un om de o calitate aparte, o sursă de inspirație pentru mulți dintre noi”, îl descrie FRNPM pe David Popovici.

Federația îl numește pe Popovici „cel mai valoros înotător al României și unul dintre cei mai buni din lume” și subliniază că palmaresul său este impresionant la vârsta de 22 de ani.

David Popovici este campion olimpic la 200 de metri liber și medaliat cu bronz la 100 de metri liber, performanțe obținute la Jocurile Olimpice de la Paris, în 2024.

La Campionatele Mondiale de seniori, înotătorul român are patru medalii de aur, în probele de 100 și 200 de metri liber, cucerite la Budapesta, în 2022, și Singapore, în 2025.

Popovici are, de asemenea, șase medalii de aur la Campionatele Europene, în aceleași probe, obținute la edițiile de la Roma (2022), Belgrad (2024) și Paris (2026).

Anul acesta, Popovici a devenit primul înotător din istorie care realizează „dubla” 100 m-200 m liber la trei ediții consecutive ale Campionatelor Europene.

„Astăzi, în această zi specială, familia natației și pentatlonului modern românesc îi mulțumește pentru tot ceea ce a realizat până acum și îi dorește mult succes la competițiile ce vor urma”, a mai transmis FRNPM.

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