Arena Națională din București va găzdui finala UEFA Europa League din 2028

Decizia a fost luată în cadrul reuniunii de marți a Comitetului Executiv de la Salonic, Grecia. Arena Națională va găzdui astfel, pentru a doua oară, o finală UEFA Europa League, după ultimul act din 2012, disputat între Atletico Madrid și Athletic Bilbao și câștigat de formația madrilenă cu 3-0.

Desemnarea Bucureștiului vine la 16 ani după primul ultim act european organizat pe Arena Națională și după experiența României cu EURO 2020, Campionatul European Under-21 din 2023 și Campionatul European Under-19 din 2025.

Președintele FRF, Răzvan Burleanu, a apreciat că atribuirea finalei reprezintă o confirmare importantă a încrederii UEFA în fotbalul românesc.

„Găzduirea finalei de Europa League la București reprezintă cel mai puternic semnal de încredere din partea președintelui UEFA și a colegilor mei din Comitetul Executiv UEFA pentru strategia de dezvoltare pe care am propus-o pentru fotbalul profesionist la nivel de cluburi din România”, a declarat Burleanu, potrivit unui comunicat al FRF.

„Este o fereastră de oportunitate unică pentru fotbalul profesionist din țara noastră să intre într-o etapă de accelerare în anii următori pentru a valorifica întregul potențial din punct de vedere sportiv, business și social”, a adăugat președintele FRF.

Burleanu a subliniat și componenta de diplomație sportivă a evenimentului.

„Desemnarea Bucureștiului reprezintă totodată și un înalt eveniment de diplomație sportivă care va consolida brandul de țară. Această victorie este încă o confirmare că atunci când există o viziune comună, profesionalism și o colaborare instituțională exemplară, România poate câștiga cele mai importante proiecte la nivel internațional”, a adăugat el.

Federația Română de Fotbal a beneficiat de sprijinul Guvernului României și al Primăriei Municipiului București în elaborarea și promovarea dosarului.

München și Barcelona, gazdele următoarelor finale de Champions League

În aceeași ședință de la Salonic, Comitetul Executiv al UEFA a stabilit gazdele mai multor finale europene din 2028 și 2029.

Finala Ligii Campionilor din 2028 va avea loc la Munich Football Arena, în timp ce ultimul act din 2029 va fi găzduit de Camp Nou, Barcelona.

Pentru Europa League, după Frankfurt în 2027, urmează București în 2028 și Belgrad în 2029. În Conference League, finala din 2028 va avea loc la Juventus Stadium din Torino, iar cea din 2029 la Puskás Aréna din Budapesta.

UEFA a stabilit și gazdele următoarelor finale ale Ligii Campionilor la feminin: Parc Olympique Lyonnais, din Lyon-Décines, în 2028, și National Stadium of Wales, din Cardiff, în 2029.

Supercupa Europei din 2028 va fi disputată la Astana Arena, în Kazahstan, după ediția din 2027, programată la Johan Cruyff ArenA din Amsterdam.