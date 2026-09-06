Hagi a anunțat lotul preliminar extins al României pentru debutul în Liga Națiunilor

Tricolorii vor disputa patru meciuri în prima fereastră FIFA din această toamnă, în Grupa B4 a Ligii B, împotriva Suediei, Bosniei și Herțegovinei și Poloniei. Lotul final va fi stabilit înaintea reunirii programate la 20 septembrie, la Centrul Național de Fotbal Mogoșoaia.

România va debuta în competiție pe 25 septembrie, în deplasare cu Suedia, la Stockholm. Pe 28 septembrie va întâlni Bosnia și Herțegovina, pe Arena Națională, într-o partidă care se va disputa fără spectatori. În continuare, selecționata pregătită de Hagi va juca în deplasare cu Polonia, pe 2 octombrie, la Varșovia, iar pe 5 octombrie va primi vizita Suediei, pe Arena Națională.

Lista preliminară cuprinde atât fotbaliști care evoluează în campionate din străinătate, cât și jucători din Superligă:

PORTARI

Ionuț Radu (Celta Vigo | Spania, 9/0)

Otto Hindrich (Legia Varșovia | Polonia, 2/0)

Valentin Cojocaru (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0)

Laurențiu Popescu (Universitatea Craiova, 0/0)

Ștefan Târnovanu (FCSB, 5/0)

FUNDAȘI

Andrei Rațiu (Rayo Vallecano | Spania, 38/2)

Tony Strata (Vitória Guimarães | Portugalia, 1/0)

Deian Sorescu (Gaziantep | Turcia, 25/0)

Radu Drăgușin (Fiorentina | Italia, 30/1)

Andrei Coubiș (Lincoln City | Anglia, 3/0)

Bogdan Racovițan (Raków | Polonia, 5/0)

Alexandru Pașcanu (FC Rapid 1923, 1/0)

Virgil Ghiță (Hannover 96 | Germania, 10/1)

Andrei Burcă (Yunnan Yukun | China, 46/1)

Matei Ilie (Kasımpaşa | Turcia, 2/0)

Nicușor Bancu (Universitatea Craiova, 52/2)

Andrei Borza (Çorum | Turcia, 2/0)

Lisav Eissat (Bristol City, 4/0)

Raul Opruț (Dinamo, 5/0)

MIJLOCAȘI

Tudor Băluță (Universitatea Craiova, 14/0)

Vladimir Screciu (Universitatea Craiova, 8/0)

Marius Marin (Al Nasr | EAU, 35/0)

Andrei Mărginean (Dinamo, 0/0)

Răzvan Marin (AEK Atena | Grecia, 75/12)

Nicolae Stanciu (Dalian Yingbo | China, 87/15)

Marius Corbu (Ferencváros | Ungaria, 0/0)

Cătălin Cîrjan (Dinamo, 2/0)

Vlad Dragomir (Pafos | Cipru, 8/0)

David Matei (Universitatea Craiova, 2/0)

Alexandru Cicâldău (Universitatea Craiova, 39/4)

Constantin Grameni (FC Rapid 1923, 0/0)

ATACANȚI

Dennis Man (PSV | Țările de Jos, 45/11)

Darius Olaru (Union Saint-Gilloise | Belgia, 28/0)

Olimpiu Moruțan (FC Rapid 1923, 18/1)

Alexandru Dobre (FC Rapid 1923, 7/0)

David Miculescu (FCSB, 8/0)

Ianis Hagi (Alanyaspor | Turcia, 54/8)

Florin Tănase (Omonia | Cipru, 28/5)

Valentin Mihăilă (Çaykur Rizespor | Turcia, 36/5)

Ștefan Baiaram (Universitatea Craiova, 6/1)

Rareș Ilie (Mantova | Italia, 0/0)

Ianis Stoica (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0)

Florinel Coman (Al-Gharafa | Qatar, 22/3)

Denis Drăguș (FCSB, 28/7)

Louis Munteanu (D.C. United | SUA, 6/3)

Daniel Bîrligea (Frosinone | Italia, 9/2)

Denis Alibec (Farul Constanța, 45/6)

Alexandru Musi (Dinamo, 0/0)

Lotul definitiv pentru acțiunea din septembrie-octombrie va fi anunțat în apropierea reunirii de la Mogoșoaia.