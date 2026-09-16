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Capsula timpului, amplasată la stadionul „Nicolae Dobrin” din Pitești. Arena va avea 15.200 locuri

Capsula Timpului a fost amplasată miercuri în fundația noului stadion „Nicolae Dobrin” din municipiul Pitești, în cadrul unui eveniment la care a participat și ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.
Capsula timpului, amplasată la stadionul „Nicolae Dobrin” din Pitești. Arena va avea 15.200 locuri
sursă foto: STEFAN PETRE / GMN / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
16 sept. 2026, 13:15, Sport
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În capsulă vor fi păstrate mesaje, gânduri și amintiri pentru generațiile viitoare, legate de construirea stadionului care poartă numele celui mai important fotbalist din istoria Argeșului.

„Investițiile în infrastructura sportivă sunt susținute de Guvern, de Ministerul Dezvoltării, și pot fi începute, în acest an, din contribuția autorităților locale. Infrastructura sportivă contribuie la dezvoltarea unei localități și asigură condițiile pentru găzduirea unor competiții sportive internaționale, precum cea din 2028, care va fi organizată la arena din Capitală”, a declarat ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.

Stadion de categoria 4 UEFA

Noul stadion „Nicolae Dobrin” va fi construit pe un regim de înălțime Sp+P+3E, respectiv subsol parțial, parter și trei etaje. Suprafața totală a obiectivului va ajunge la aproximativ 68.800 de metri pătrați, iar capacitatea va fi de 15.200 de spectatori.

Arena va fi clasificată în categoria 4 UEFA, conform regulamentului „UEFA Stadium Infrastructure Regulations – Edition 2020”, cel mai înalt nivel de clasificare prevăzut de acest regulament.

Proiectul include, pe lângă terenul de fotbal, zone destinate spectatorilor, jucătorilor, delegațiilor oficiale și reprezentanților mass-media. Sunt prevăzute, de asemenea, terenuri și spații pentru activități sportive și de antrenament, inclusiv pentru atletism.

Complexul va avea și zone pentru activități comerciale, alimentație publică și recreere, precum și spații urbane exterioare.

Investiție de peste 374 de milioane de lei

Valoarea totală a proiectului depășește 374 de milioane de lei, investiția fiind finanțată de Ministerul Dezvoltării prin Compania Națională de Investiții, cu o contribuție de 25% din partea autorității publice locale.

Lucrările la stadion au avansat în ultimele luni, CNI prezentând în luna iunie progresele realizate pe șantier. În prezent, structurile tribunelor și ale peluzelor se află în diferite etape de execuție.

Noua arenă este destinată în primul rând formației FC Argeș, care în prezent își dispută meciurile de pe teren propriu la Mioveni.

Conform termenului prezentat de autorități, stadionul ar urma să fie finalizat în 2028, moment în care FC Argeș ar putea reveni la Pitești.

Prin dimensiune, capacitate și standardul UEFA prevăzut în proiect, stadionul „Nicolae Dobrin” este conceput ca una dintre principalele arene sportive noi ale României și va reprezenta una dintre cele mai importante investiții în infrastructura sportivă din Pitești.

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