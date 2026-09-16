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Formula 1 anunță calendarul pentru 2027: 24 de curse și un record de 10 Sprinturi

Formula 1 și FIA au anunțat miercuri calendarul Campionatului Mondial din 2027, care va cuprinde 24 de Mari Premii în 22 de țări și 10 weekenduri cu Sprint, după aprobarea programului de către Consiliul Mondial al Sportului Motor al FIA.
Formula 1 anunță calendarul pentru 2027: 24 de curse și un record de 10 Sprinturi
sursă foto: Antoine LAPEYRE / Reveries Agency/ABACAPRESS.COM
Petre Apostol
16 sept. 2026, 12:19, Sport
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Sezonul 2027 din Formula 1 va începe pe 12 martie, în Bahrain, și se va încheia pe 12 decembrie, la Abu Dhabi.

Calendarul include două reveniri importante: Portugalia și Turcia. Marele Premiu al Portugaliei este programat în perioada 18-20 iunie, iar etapa de la Istanbul va avea loc între 1 și 3 octombrie. Formula 1 revine astfel la Istanbul Park, unde ultima cursă s-a disputat în 2021.

O premieră a sezonului viitor va fi prezența unui Sprint la Monaco, pe unul dintre cele mai cunoscute, dar și mai dificil de depășit circuite din calendar. Weekendul monegasc va include astfel două sesiuni de calificare, iar Sprintul este programat sâmbătă dimineață.

Numărul curselor Sprint crește de la șase în 2026 la 10 în 2027. Pe lângă Monaco, noutățile sunt Bahrain, Australia, Japonia și Abu Dhabi. Sprinturile revin la Montreal, Silverstone, Monza, São Paulo și Lusail.

Formula 1 spune că extinderea formatului vine în urma interesului crescut al publicului. Potrivit datelor prezentate de organizatori, weekendurile cu Sprint au generat o audiență totală cu 12% mai mare decât cele fără Sprint, 82% dintre spectatorii prezenți la astfel de evenimente considerând că formatul adaugă valoare experienței oferite de bilet.

Calendarul Formula 1 din 2027

12-14 martie – Bahrain (Sprint)
19-21 martie – Arabia Saudită
2-4 aprilie – Australia (Sprint)
9-11 aprilie – Japonia (Sprint)
16-18 aprilie – China
30 aprilie-2 mai – Miami
21-23 mai – Canada (Sprint)
4-6 iunie – Monaco (Sprint)
18-20 iunie – Portugalia
2-4 iulie – Marea Britanie (Sprint)
9-11 iulie – Austria
23-25 iulie – Belgia
30 iulie-1 august – Ungaria
3-5 septembrie – Italia (Sprint)
10-12 septembrie – Spania
24-26 septembrie – Azerbaidjan
1-3 octombrie – Turcia
8-10 octombrie – Singapore
22-24 octombrie – Statele Unite
29-31 octombrie – Mexic
5-7 noiembrie – Brazilia (Sprint)
18-20 noiembrie – Las Vegas
3-5 decembrie – Qatar (Sprint)
10-12 decembrie – Abu Dhabi (Sprint)

Astfel, sezonul 2027 va vizita cinci continente și va avea o distribuție geografică menită să eficientizeze deplasările echipelor și transportul echipamentelor. Sezonul începe și se termină în Orientul Mijlociu, prin cursele din Bahrain și Abu Dhabi.

Înaintea startului campionatului, testele de presezon vor avea loc în Bahrain, între 24 și 27 februarie.

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