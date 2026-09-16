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România întâlnește campioana olimpică, Franța, în ultimul meci al grupei de la EuroVolley 2026

Naționala masculină de volei a României încheie miercuri, la Cluj-Napoca, faza grupelor de la EuroVolley 2026 împotriva Franței, campioana olimpică en-titre. Partida este programată de la ora 20:00, la BT Arena, iar „tricolorii” sunt deja calificați în optimile de finală.
România întâlnește campioana olimpică, Franța, în ultimul meci al grupei de la EuroVolley 2026
sursă foto: DAN TAUTAN / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
16 sept. 2026, 10:09, Sport
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România și-a asigurat calificarea în faza eliminatorie luni, după victoria cu 3-1 în fața Turciei, rezultat care i-a adus 7 puncte după cinci meciuri. Echipa antrenată de Sergiu Stancu are două victorii în grupă, cu Elveția și Turcia, și două înfrângeri, cu Letonia și Germania.

În clasamentul grupei, înaintea ultimului meci al României, Franța este lider, cu 12 puncte, Germania ocupă locul secund, cu 11 puncte, iar România se află pe poziția a treia, cu 7 puncte. Echipa României va încheia sigur pe locul 3. Turcia, Letonia și Elveția ocupă ultimele locuri, cu câte 3 puncte fiecare. Primele patru echipe se califică în optimile de finală.

România, pe locul 28 în lume

Victoria cu Turcia a avut, de asemenea, un efect important în ierarhia mondială. România a câștigat 13,96 puncte în urma succesului cu 3-1.

În clasamentul mondial, România ocupă acum locul 28, cu 137,60 puncte, în timp ce Franța se află pe poziția a șaptea, cu 319,33 puncte.

România a învins Franța la EuroVolley 2023

România are însă un precedent favorabil înaintea duelului de la Cluj-Napoca. Pe 4 septembrie 2023, „tricolorii” au învins Franța cu 3-1, în faza grupelor Campionatului European, într-un meci disputat la Tel Aviv. România a pierdut, însă, apoi, în sferturi chiar cu Franța, în trei seturi.

Ultimul test înaintea fazei eliminatorii

Pentru România, meciul reprezintă totodată ultima apariție în faza grupelor pe teren propriu, înaintea deplasării pentru optimile de finală.

În optimi, România va întâlni, la Sofia, echipa clasată pe locul secund din Grupa B, una dintre Polonia, Bulgaria și Ucraina.

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