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Comisarul NBA confirmă că NBA Europe va începe în 2027, cu sau fără un acord cu Euroliga de baschet

NBA Europe, noua competiție europeană lansată de Liga profesionistă nord-americană de baschet NBA, va începe în 2027, indiferent dacă liga ajunge sau nu la un acord cu Euroliga de baschet, a confirmat miercuri comisarul NBA, Adam Silver, la New York.
Comisarul NBA confirmă că NBA Europe va începe în 2027, cu sau fără un acord cu Euroliga de baschet
sursă foto: picture alliance / dpa
Petre Apostol
16 sept. 2026, 08:59, Sport
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„Planul nostru a fost să mergem înainte indiferent de poziția Euroligii. Dar întotdeauna ne-am dorit să putem crea un anumit tip de consolidare a baschetului european”, a declarat Adam Silver, într-o conferință de presă organizată la New York, în urma reuniunii proprietarilor francizelor ligii. El a adăugat că discuțiile cu Euroliga înregistrează progrese.

„Suntem convinși că un acord cu Euroliga ar consolida proiectul. Nu este obligatoriu să se întâmple, dar ar fi mai bine pentru toată lumea dacă am ajunge la un front comun”, a spus comisarul NBA.

16 echipe incluse în planul actual

Potrivit planului actual, NBA Europe ar urma să debuteze în toamna lui 2027, iar competiția ar avea 16 echipe: 12 francize permanente și patru locuri acordate anual prin calificare. Acest format este susținut de NBA și de forul internațional de baschet, FIBA, care lucrează împreună la noua competiție.

NBA a identificat 12 orașe țintă pentru proiect: Atena, Barcelona, Berlin, Istanbul, Londra, Lyon, Madrid, Manchester, Milano, München, Paris și Roma. Potrivit NBA, mai multe grupuri au depus deja oferte pentru obținerea francizelor, unele propuneri ajungând sau depășind intervalul de 500 de milioane până la un miliard de dolari pentru fiecare echipă.

Silver a precizat că mai sunt numeroase elemente de stabilit în următoarele luni, între care structura competiției, sistemul de salarizare, drepturile de televiziune și organizarea la nivel local. NBA analizează, de asemenea, dezvoltarea infrastructurii și construirea unor noi arene în mai multe orașe europene.

„Vrem să începem și știm că produsul pe care îl vom vedea în anii următori ar putea fi diferit de cel din primul sezon”, a mai declarat Silver.

NBA urmărește lansarea proiectului de mai mult timp. În martie 2025, NBA și FIBA au anunțat oficial că explorează împreună crearea unei noi ligi profesioniste masculine în Europa, care ar urma să fie integrată în peisajul sportiv existent, cu participarea echipelor și în competițiile naționale.

Discuții și despre extinderea ligii

Reuniunea proprietarilor NBA a inclus și alte subiecte importante. Silver a vorbit despre planurile de extindere ale ligii în Las Vegas și Seattle, pentru care NBA urmărește să ia o decizie până la sfârșitul anului 2026. În cazul Las Vegas, comisarul a evidențiat dezvoltarea orașului ca piață sportivă și posibilitatea construirii unei noi arene.

Comisarul a abordat și situația arenei echipei Portland Trail Blazers, unde există încă negocieri între proprietarul Tom Dundon și autoritățile locale. Silver a spus că ar considera un eșec situația în care echipa nu ar rămâne în Portland.

Reuniunea a marcat și schimbarea președintelui acestui organism. Larry Tanenbaum, care a ocupat funcția timp de nouă ani, a fost succedat de Micky Arison, proprietarul echipei Miami Heat

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