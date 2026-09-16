Prima pagină » Sport » Măsuri speciale de ordine la meciul din Europa League Be’er Sheva – Dinamo Zagreb, din Giulești

Măsuri speciale de ordine la meciul din Europa League Be’er Sheva – Dinamo Zagreb, din Giulești

Jandarmeria Capitalei a anunțat măsuri speciale de ordine și siguranță pentru partida dintre Hapoel Be’er Sheva și Dinamo Zagreb, programată miercuri, de la ora 22:00, pe stadionul Rapid din Giulești, în prima etapă a fazei ligii din UEFA Europa League.
Măsuri speciale de ordine la meciul din Europa League Be’er Sheva - Dinamo Zagreb, din Giulești
sursă foto: MIHAI POP / GMN / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
16 sept. 2026, 08:46, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Meciul este considerat pe teren propriu de formația israeliană Hapoel Be’er Sheva, care își dispută la București partidele europene.

Potrivit Jandarmeriei, spectatorii vor avea acces în stadion începând cu ora 20:00, pe baza biletului sau invitației emise de organizator și a unui document de identitate, în format fizic sau electronic.

Suporterii lui Hapoel Be’er Sheva care dețin bilete la Tribuna a II-a vor intra prin accesul din zona sălii de sport, iar cei cu bilete la Tribuna I vor utiliza intrările principale din Calea Giulești.

Pentru fanii lui Dinamo Zagreb, accesul în stadion se va face prin intrarea din zona Operei Comice pentru Copii, corespunzătoare Peluzei Sud. Clubul croat a anunțat că suporterii săi au primit bilete pentru sectoarele 110 și 111 ale arenei.

Jandarmeria recomandă suporterilor oaspeți să își achiziționeze bilete numai în zona special destinată acestora și să nu poarte sau să afișeze însemne ale lui Dinamo Zagreb în alte sectoare ale stadionului.

Forțele de ordine vor efectua controale suplimentare asupra persoanelor și autovehiculelor, pentru prevenirea introducerii în stadion a materialelor pirotehnice și a altor obiecte interzise. Spectatorii sunt sfătuiți să ajungă din timp la stadion, pentru evitarea aglomerației la punctele de acces.

În Centrul Vechi, unde sunt așteptați suporteri înaintea partidei, Jandarmeria, Poliția și pompierii vor acționa în sistem integrat. În dispozitiv vor fi incluși și jandarmi din echipele de dialog, vorbitori de limba engleză, pentru facilitarea comunicării cu suporterii străini.

Programul transportului în comun, prelungit

Societatea de Transport București a anunțat, de asemenea, prelungirea programului de circulație al tuturor liniilor de transport public care pleacă din zona stadionului.

Jandarmeria Capitalei le recomandă spectatorilor să respecte indicațiile forțelor de ordine, să evite conflictele și să solicite sprijin în cazul în care sunt martorii unor fapte antisociale. Părinții sunt sfătuiți să își supravegheze cu atenție copiii.

Forțele de ordine vor monitoriza comportamentul spectatorilor atât pe traseele de deplasare către și de la stadion, cât și în interiorul arenei, inclusiv prin înregistrări video și fotografii operative, în vederea identificării persoanelor care pot comite fapte antisociale.

Jandarmeria reamintește că este interzis accesul în stadion cu băuturi alcoolice, materiale pirotehnice sau alte obiecte care pot pune în pericol securitatea participanților. De asemenea, orice încălcare a legislației în vigoare poate atrage sancțiuni.

Recomandarea video

Procurorul CSM Claudiu Sandu, atac la președintele Nicușor Dan: ”Dacă suntem toți corupți, nu mai este nimeni corupt” / ”Credeam că un președinte trebuie să lupte din prima zi cu pericolul corupției”
G4Media
Au apărut imaginile » Fostul superstar din Premier League, prins cu gaz ilariant și un balon dezumflat în Lamborghini: arestat pe loc!
GSP.ro
George Simion nu exclude o guvernare PSD-AUR: „E o chestiune rațională pentru a reuși să ieșim din criză”
Gandul
Ce făcea amanta generalului Dorin Ioniță în timpul înmormântării. Alice ar fi pus la cale o mișcare neașteptată
Cancan
Anamaria Prodan, imagini incendiare în bikini! Săruturi fierbinți cu Ronald Gavril
Prosport
Criza motorinei din SUA îl ajută pe Vladimir Putin: de ce problemele lui Donald Trump joacă în favoarea Moscovei
Libertatea
Primele declarații ale lui Nick Rădoi după ce a revenit în România pentru funeraliile Mădălinei Apostol: „Ea suferea foarte mult”
CSID
Poliția Rutieră prezintă rutele blocate de protestul fermierilor din București. Piața Victoriei, în continuare blocată
Promotor
Începe să devină o obişnuinţă ca România să fie printre cele mai scumpe pieţe la energie din Europa
Economedia