Cum îți poți monta panourile solare pe gardul din curte în doar 20 de minute. O idee simplă pentru energie solară

Zece panouri flexibile, cu o putere totală declarată de 1.000 de wați, au fost montate în aproximativ 20 de minute. Experimentul, citat de Blic, a devenit viral tocmai pentru că arată o variantă accesibilă pentru cei care vor să testeze energia solară fără să înceapă direct cu o instalație complexă.

Zece panouri montate în doar 20 de minute

Proiectul a fost prezentat pe TikTok și Youtube de autorul contului „Major Dad’s Garage”, un pasionat de bricolaj și militar în retragere. Acesta a prezentat o cutie în valoare de 420 de dolari în care se aflau cele zece panouri flexibile de câte 100 de wați. În loc să le monteze imediat pe acoperiș, a decis să le fixeze temporar pe un gard iar instalarea a durat aproximativ 20 de minute.

Pentru test, autorul a folosit șuruburi pentru gips-carton și a explicat că montarea pe gard era doar o etapă intermediară. Intenția sa era să construiască ulterior suporturi reglabile, care să permită orientarea mai bună a panourilor. Experimentul este interesant mai ales pentru proprietarii care nu au un acoperiș potrivit pentru panouri sau care vor să testeze mai întâi o instalație de mici dimensiuni.

De ce ar putea fi interesantă ideea pentru o casă din România

În mediul rural românesc există numeroase proprietăți cu suprafețe mari de curte, garduri, anexe și terenuri disponibile. Asta face ca montarea unor panouri pe o structură existentă să pară, la prima vedere, o soluție simplă.

Un gard poate elimina și unele dintre dificultățile întâlnite la montarea pe acoperiș, precum accesul dificil sau necesitatea modificării structurii acoperișului. Dar există o problemă serioasă: panoul nu produce energie doar pentru că este montat la soare. Contează foarte mult cum este orientat.

Gardul nu înseamnă automat o producție bună

Panourile fotovoltaice produc, în general, mai mult atunci când sunt orientate astfel încât să primească lumina solară cât mai eficient. Un panou montat vertical pe un gard poate avea o producție diferită de una instalată pe acoperiș sau pe o structură la sol, iar rezultatul depinde de orientarea gardului, poziția soarelui, umbrire și anotimp.

Prin urmare, cei 1.000 de wați reprezintă puterea nominală a panourilor, nu cantitatea de energie pe care instalația o va produce efectiv într-o zi. Este una dintre cele mai importante diferențe pe care trebuie să le înțeleagă cineva înainte de a copia un astfel de proiect.

Panourile flexibile vin cu avantaje și compromisuri

Panourile folosite în experiment sunt flexibile și mai ușoare decât multe dintre panourile fotovoltaice convenționale. Acest lucru le face mai ușor de transportat și manipulat, dar vine cu anumite compromisuri. În articolul citat, inclusiv comentatorii experimentului au pus sub semnul întrebării producția reală a panourilor flexibile în raport cu puterea declarată.

Un utilizator a remarcat că, din experiența sa, astfel de panouri pot produce semnificativ mai puțin decât valoarea promovată. Așadar, experimentul demonstrează în primul rând cât de rapid poate fi montat fizic un asemenea sistem, nu că zece panouri de 100 de wați vor furniza permanent 1.000 de wați.

Panourile sunt doar începutul

Un alt aspect important este că panourile nu formează singure un sistem fotovoltaic complet. În funcție de scop, instalația poate avea nevoie de cabluri și protecții adecvate, regulator de încărcare, baterie și invertor. Configurația diferă dacă energia este folosită pentru alimentarea unor consumatori independenți, pentru rezervă sau pentru conectarea la instalația electrică a locuinței.

De aceea, o instalație improvizată pe gard nu trebuie confundată cu un sistem fotovoltaic permanent. Pentru cineva care locuiește la casă și vrea să experimenteze, însă, ideea are un avantaj evident: poți începe cu o structură simplă, poți măsura producția și poți vedea dacă amplasamentul merită înainte de a investi într-un sistem mai mare.