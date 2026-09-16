TollRo poate fi descărcată gratuit. Ce trebuie să știe șoferii despre noua aplicație CNAIR

Aplicația este disponibilă gratuit pentru dispozitivele cu Android și iOS, potrivit informațiilor comunicate de CNAIR.

TollRo se adresează în principal vehiculelor de peste 3,5 tone

Noua aplicație este destinată în special vehiculelor cu masa totală maximă autorizată (MTMA) mai mare de 3,5 tone și vehiculelor de transport mixt asimilate acestora, care circulă pe rețeaua rutieră inclusă în sistemul SETRE România.

Utilizatorii vor putea calcula și achita de pe telefon tariful corespunzător deplasării pe drumurile naționale, drumurile expres și autostrăzile incluse în sistem, fără să mai fie necesară utilizarea unui calculator sau deplasarea la un punct fizic de plată.

Valoarea tarifului este calculată ținând cont de mai mulți parametri, printre care distanța parcursă, masa totală maximă autorizată a vehiculului și clasa EURO de emisii poluante.

Ce pot face șoferii și transportatorii din aplicație

Pe lângă calcularea tarifului, TollRo permite efectuarea plăților online, crearea și administrarea unui cont de utilizator și consultarea istoricului tranzacțiilor și al trecerilor efectuate.

Aplicația va transmite, de asemenea, notificări și informații actualizate referitoare la rețeaua rutieră acoperită de sistem.

TollRo poate fi instalată gratuit din magazinele App Store și Google Play.

Aplicația nu este încă în versiunea finală

CNAIR precizează că TollRo se află deocamdată în etapa de versiune pilot, ceea ce înseamnă că aplicația va fi testată în condiții reale înainte de lansarea versiunii de producție.

În această perioadă vor fi urmărite atât funcționalitățile aplicației, cât și procesele de plată. Acestea pot fi modificate în funcție de problemele identificate și de observațiile transmise de utilizatori.

Compania îi încurajează pe cei care testează TollRo să trimită sugestii și să semnaleze eventualele dificultăți direct din aplicație sau prin portalul oficial eToll.

CNAIR pregătește și tutoriale video care vor explica principalele operațiuni, de la crearea contului până la calcularea și plata tarifului și verificarea istoricului tranzacțiilor. Materialele urmează să fie publicate pe canalele oficiale ale companiei și pe portalul eToll.

Informațiile despre tarife, modalitățile de plată și drumurile incluse în noul sistem sunt disponibile, de asemenea, prin portalul oficial dedicat.