Prima pagină » Social » Orașul în care locuitorii sunt dați afară din case pentru a face loc turiștilor: „Este o urgență socială”

Orașul în care locuitorii sunt dați afară din case pentru a face loc turiștilor: „Este o urgență socială”

Succesul s-a întors împotriva comunității. Locuitorii unui oraș din sudul Italiei susțin că sunt dați afară din case pentru a face loc turiștilor. Asta deoarece orașul este asaltat de turiști. „Este o urgență socială”, avertizează locuitorii.
Orașul în care locuitorii sunt dați afară din case pentru a face loc turiștilor: „Este o urgență socială”
sursa foto: pexels
Petru Mazilu
16 sept. 2026, 07:42, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Criza a apărut la Vieste, una dintre cele mai populare destinații turistice din Puglia. Localnicii se plâng că nu mai găsesc locuințe de închiriat pe termen lung, în timp ce tot mai multe proprietăți sunt transformate în spații de cazare pentru turiști.

„Nu se mai poate locui aici, locuitorii sunt dați afară din casele lor pentru a face loc turiștilor”, a dezvăluit un locuitor.

În plus, spațiile care au rămas de închiriat au chirii foarte mari. Localnicii cer autorităților italiene să ia măsuri, așa cum s-a întâmplat în alte orașe.

Practic, la Vieste, succesul în turism a provocat o adevărată criză imobiliară și socială.

Continuarea pe Mediafax Italia.

Recomandarea video

Procurorul CSM Claudiu Sandu, atac la președintele Nicușor Dan: ”Dacă suntem toți corupți, nu mai este nimeni corupt” / ”Credeam că un președinte trebuie să lupte din prima zi cu pericolul corupției”
G4Media
Au apărut imaginile » Fostul superstar din Premier League, prins cu gaz ilariant și un balon dezumflat în Lamborghini: arestat pe loc!
GSP.ro
George Simion nu exclude o guvernare PSD-AUR: „E o chestiune rațională pentru a reuși să ieșim din criză”
Gandul
Ce făcea amanta generalului Dorin Ioniță în timpul înmormântării. Alice ar fi pus la cale o mișcare neașteptată
Cancan
Anamaria Prodan, imagini incendiare în bikini! Săruturi fierbinți cu Ronald Gavril
Prosport
Criza motorinei din SUA îl ajută pe Vladimir Putin: de ce problemele lui Donald Trump joacă în favoarea Moscovei
Libertatea
Primele declarații ale lui Nick Rădoi după ce a revenit în România pentru funeraliile Mădălinei Apostol: „Ea suferea foarte mult”
CSID
Poliția Rutieră prezintă rutele blocate de protestul fermierilor din București. Piața Victoriei, în continuare blocată
Promotor
Începe să devină o obişnuinţă ca România să fie printre cele mai scumpe pieţe la energie din Europa
Economedia