Orașul în care locuitorii sunt dați afară din case pentru a face loc turiștilor: „Este o urgență socială”

Criza a apărut la Vieste, una dintre cele mai populare destinații turistice din Puglia. Localnicii se plâng că nu mai găsesc locuințe de închiriat pe termen lung, în timp ce tot mai multe proprietăți sunt transformate în spații de cazare pentru turiști.

„Nu se mai poate locui aici, locuitorii sunt dați afară din casele lor pentru a face loc turiștilor”, a dezvăluit un locuitor.

În plus, spațiile care au rămas de închiriat au chirii foarte mari. Localnicii cer autorităților italiene să ia măsuri, așa cum s-a întâmplat în alte orașe.

Practic, la Vieste, succesul în turism a provocat o adevărată criză imobiliară și socială.

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