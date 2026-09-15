Imaginile nopții în Piața Victoriei: Mai mulți protestatari dorm pe caldarâm | Protestatară: „Continuăm mâine. Azi am avut instigatori și o ieșit cu balamuc”

Imagini mai puțin obișnuite, de după protestul fermierior, surprinse noaptea târziu de Mediafax: mai mulți protestatari au ales să înnopteze pe spațiile verzi din zonele adiacente clădirii Guvernului.

Oameni veniți din mai multe zone ale țării dorm pe jos, direct pe asfalt, în Piața Victoriei, în timp ce alții și-au întins hainele pe spațiul verde dimprejurul Muzeului Antipa.

Evident că, pentru ei, protestul nu a fost doar o oprire de câteva ore.

„Continuăm mâine. Azi am avut instigatori și o ieșit cu balamuc”

De altfel, mai mulți protestatari au spus, înaintea evenimentelor de marți, că sunt pregătiți să rămână în București mai multe zile, până când vor obține răspunsuri la revendicările lor.

„Continuăm mâine. Astăzi am avut instigatori și o ieșit cu balamuc. Au cazat o grămadă de lume. Am avut instigatori, dar nu de-ai noștri, georgiștii. Au venit cu pietre în buzunare și au dat în jandarmerie. Au venit cu niște pietre că nu le găsești pe aici, dar nu sunt de-ai noștri. Noi participăm peste tot și nu se întâmplă măgării din astea”, spune o doamnă protestatară care așteaptă trecerea nopții pe o bancă din zonă.

„Or să mai vină ciobani”

Alte imagini surprinse de Mediafax arată persoane întinse pe pături (aduse de acasă) sau direct pe asfalt, încercând să se odihnească.

Întrebat de Mediafax dacă a primit permisiune să doarmă pe spațiul verde din fața Muzeului Antipa, un protestatar a răspuns că da, dar că „mâine o va lua din loc”.

Acesta a adăugat, însă, că „or să mai vină ciobani”.

Fotografiile cu fermierii întinși pe asfalt surprind finalul unei zile lungi: oameni obosiți, în mijlocul Pieței Victoriei, care au ales să rămână acolo după ce protestul a degenerat în confruntări.

Un protest care s-a încheiat în jurul orei 22.30, dar care este posibil să fie reluat, dacă e să ne orientăm după ce spun oamenii.

Informații de context

Protestul anunțat de fermieri pentru marți, 15 septembrie 2026 a degenerat destul de rapid în violențe și distrugeri.

Potrivit Jandarmeriei, aproximativ 26 de persoane au fost duse la sediile de poliție, în timp ce alte 24 (dintre care 8 jandarmi) au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Fermierii vor ridicarea restricțiilor privind exporturile de animale vii, prelungită până la sfârșitul lui 2026, în contextul mai multo focare de pestă ovină și caprină.

Alte solicitări: restricțiile sanitare să fie aplicate în funcție de zonele în care sunt identificate focarele, iar nu pe întreg teritoriul țării, demisia președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), Alexandru Bociu, în legătură cu modul de gestionare a situației epidemiologice.

Fermierii vor despăgubiri acordate pentru culturile afectate de secetă.

Ei reclamă nivelul scăzut al compensațiilor și numărul agricultorilor care ar urma să beneficieze de acestea.

Lista problemelor reclamate de sector mai cuprinde prețurile reduse obținute pentru produsele agricole, costurile ridicate cu carburanții, importurile de cereale din Ucraina și birocrația.