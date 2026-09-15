Suspiciune de toxiinfecție la o școală din Bacău: 26 de elevi au simptome. Firma de catering, amendată cu 65.000 de lei

Potrivit ANSVSA, incidentul a avut loc marți, 15 septembrie, când a fost activat Planul Roșu de Intervenție în urma suspiciunii de toxiinfecție alimentară la Școala Gimnazială Căiuți.

Elevii care au prezentat simptome consumaseră, în cadrul programului „Masa caldă”, paste cu sos de roșii, carne de pui și măr. Mâncarea a fost furnizată de o firmă de catering din municipiul Adjud, județul Vrancea.

În urma verificărilor efectuate la unitatea care a preparat și livrat produsele, inspectorii DSVSA Bacău au dispus suspendarea activității și au aplicat o amendă de 65.000 de lei.

Suspiciune de toxiinfecție alimentară colectivă

„Siguranța alimentelor destinate copiilor reprezintă o responsabilitate pe care ANSVSA o tratează cu maximă seriozitate”, a declarat președintele ANSVSA, Alexandru Bociu.

Acesta a precizat însă că nu trebuie trase concluzii înainte de finalizarea analizelor și că prioritatea este identificarea exactă a cauzelor care au dus la apariția acestei situații.

ANSVSA subliniază că, în această etapă, este vorba despre o suspiciune de toxiinfecție alimentară colectivă. Legătura dintre produsele consumate și simptomele copiilor urmează să fie stabilită în urma investigațiilor epidemiologice și a analizelor de laborator.

Verificările DSVSA Bacău continuă atât la firma de catering, cât și pentru identificarea tuturor factorilor care ar fi putut contribui la apariția incidentului.