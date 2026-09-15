Ministrul interimar al Agriculturii, după violențele din Piața Victoriei: „Protestul fermierilor a fost deturnat și transformat în acte de vandalism”

„Dialog în loc de vandalism. Condamn cu fermitate transformarea dreptului legitim la protest pașnic în acte de violență, așa cum s-a întâmplat astăzi în Piața Victoriei”, a scris Tanczos Barna, într-o postare pe Facebook.

Ministrul interimar al Agriculturii a susținut că protestul fermierilor „a fost deturnat și transformat în acte de vandalism, de persoane care nu reprezintă interesele agricultorilor”.

Tanczos Barna a salutat poziția celor 14 asociații reprezentative ale crescătorilor de ovine care s-au delimitat de violențe și de agresarea forțelor de ordine. Potrivit acestuia, o delegație a acestora a fost primită marți după-amiază la Ministerul Agriculturii.

„În urma discuțiilor de multe ore purtate în ultimele săptămâni, cunosc în detaliu și cu exactitate problemele cu care se confruntă fermierii. Multe dintre revendicările lor sunt absolut justificate”, a afirmat ministrul.

Tanczos Barna: Ministerul Agriculturii va continua dialogul cu fermierii

Tanczos Barna a menționat că, după protestul precedent al crescătorilor de ovine, a avut discuții cu reprezentanții acestora la Guvern, în urma cărora au fost formulate mai multe propuneri.

„La protestul precedent, organizat în condiții legale de cele mai mari asociații și federații ale crescătorilor de ovine, am fost primul care s-a oferit să îi primească la discuții, la Guvern. Pornind de la acel dialog constructiv, am formulat mai multe propuneri și inițiative, iar ANSVSA a transmis Comisiei Europene Planul de Acțiune pentru deblocarea exporturilor de ovine și caprine, care, la sfârșitul acestei săptămâni, va fi discutat de reprezentanții celor 27 de state membre, în vederea aprobării la nivelul Comisiei Europene. Ministerul Agriculturii asigură în continuare o platformă de dialog între fermieri și ANSVSA și ne angajăm să susținem în continuare toate propunerile care oferă soluții la problemele cu care se confruntă fermierii”, a precizat Tanczos Barna.

Ministrul interimar al Agriculturii le-a cerut fermierilor să se delimiteze de orice încercare de folosire politică a protestelor.

„Fac apel la toți fermierii care se confruntă cu provocările actualelor dificultăți economice și sociale să se delimiteze de orice tentativă de acaparare sau de deturnare politică a revendicărilor lor legitime”, a mai scris Tanczos Barna.