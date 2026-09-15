Nicușor Dan condamnă violențele din Piața Victoriei: Nicio nemulțumire nu poate justifica un astfel de comportament

Condamnarea fermă a atacurilor și a vandalismului

Nicușor Dan a calificat drept „extrem de grave” violențele produse în Piața Victoriei și a condamnat atacurile, agresiunile și actele de vandalism și a susținut că acestea trebuie sancționate.

„Violențele pe care le vedem astăzi în Piața Victoriei sunt extrem de grave. Condamn cu toată fermitatea astfel de acțiuni și orice încercare de a transforma un protest legitim în lupte de stradă. Atacurile și agresiunile, actele de vandalism, sunt inacceptabile și trebuie sancționate drastic, conform legii. Nicio nemulțumire nu poate justifica un astfel de comportament și punerea în pericol a celorlalți cetățeni aflați în stradă ”, se arată în mesajul publicat pe X de președintele Nicușor Dan.

Violențele pe care le vedem astăzi în Piața Victoriei sunt extrem de grave. Condamn cu toată fermitatea astfel de acțiuni și orice încercare de a transforma un protest legitim în lupte de stradă.

Atacurile și agresiunile, actele de vandalism, sunt inacceptabile și trebuie… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) September 15, 2026

Dreptul la protest versus insitigarea la violență

Președintele a condamnat, de asemenea, ceea ce a numit „instigarea la violență” și încercarea unor politicieni de a amplifica tensiunile sociale și de a deturna un protest pornit de la nemulțumiri „legitime”.

„La fel de gravă și condamnabilă este instigarea la violență și încercarea unor politicieni iresponsabili de a amplifica artificial tensiunea socială pentru a deturna un miting legitim pornit din nemulțumiri legitime. Într-o societate democratică, protestul este o formă de libertate, nu de intimidare”, a continuat președintele.

În mesajul său, președintele a reafirmat dreptul la liberă exprimare și libertatea de a protesta a avertizat că discursul instigator la ură promovat în spațiul public și online produce efecte în viața reală.

„Demonstrațiile fac parte din drepturile civice garantate și respectate în toate democrațiile. Exprimarea publică, inclusiv a nemulțumirii față de anumite decizii ale autorităților publice, este garantată prin Constituție. Cu toate acestea, violența nu a fost și nu va fi niciodată o soluție. Din păcate, vedem cum limbajul urii, promovat tot mai des în spațiul public, inclusiv în mediul online, produce efecte dramatice și se transformă în acțiuni regretabile” a mai notat șeful statului.

Mobilizarea fermierilor

Mesajului lui Nicușor Dan a venit după ce fermieri și crescători de animale din mai multe zone ale țării s-au mobilizat marți pentru un protest în București.

Situația a degenerat în timpul protestului, unde au loc ciocniri între protestatari și jandarmi, după ce o parte dintre manifestanți au forțat dispozitivul forțelor de ordine.

O parte dintre cei prezenți au început să arunce cu pietre, sticle și alte obiecte spre forțele de ordine și Jandarmeria a anunțat că a intervenit pentru extragerea mai multor persoane care au instigat la violență.

În contextul protestelor, Guvernul a luat act de revendicările fermierilor și a condamnat violențele pornite, făcând apel la calm.