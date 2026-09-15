Motorină cu acciza redusă direct pentru fermieri. APIA ar stabili anual cantitatea eligibilă

În prezent, fermierii care beneficiază de acciza redusă achită integral acciza odată cu achiziționarea motorinei, iar diferența este recuperată ulterior printr-o procedură de rambursare. Inițiatorii propun ca nivelul redus al accizei să fie aplicat chiar în momentul livrării combustibilului către fermierii eligibili.

Actualul mecanism îi obligă pe agricultori să blocheze temporar bani de care au nevoie mai ales în perioadele cu lucrări agricole intense, argumentează parlamentarii AUR.

„În perioadele de desfășurare a campaniilor agricole, necesarul de combustibil crește semnificativ, iar cheltuielile aferente lucrărilor agricole se concentrează într-un interval relativ scurt”, arată inițiatorii. Plata integrală a combustibilului și a accizei afectează lichiditățile, în special în cazul fermelor mici și mijlocii, pentru care accesul la surse suplimentare de finanțare este limitat sau presupune costuri suplimentare.

Cum ar fi stabilită cantitatea de motorină pentru fiecare fermier

Potrivit propunerii, de acciza redusă ar beneficia fermierii activi înregistrați în evidențele Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA). Cantitatea anuală eligibilă pentru fiecare beneficiar ar fi calculată de APIA pe baza unei formule și a unor norme maxime de consum, stabilite în funcție de tipul activității agricole.

Proiectul legislativ stabilește și normele maxime de consum care ar urma să fie folosite la calcularea cantității eligibile. Acestea sunt, de exemplu, de 78 de litri de motorină pe hectar pentru cereale, 150 de litri pentru cartof, 148 de litri pentru legumele cultivate în câmp, 130 de litri pentru livezi și 125 de litri pentru vița-de-vie. Sunt prevăzute norme distincte și pentru sectorul zootehnic și pentru irigațiile realizate cu motoare termice.

APIA ar urma să administreze un Registru electronic național, în care vor fi evidențiate cantitatea anuală eligibilă pentru fiecare fermier, cantitatea deja cumpărată cu acciza redusă și soldul rămas disponibil.

Cantitatea cumpărată ar fi scăzută automat din plafon

Furnizorii autorizați ar putea vinde motorina cu acciza redusă numai după verificarea în registrul APIA a cantității disponibile pentru beneficiar. La fiecare achiziție, datele tranzacției ar fi transmise în sistem, iar cantitatea livrată ar fi scăzută automat din soldul acestuia.

În acest fel, controlul făcut în prezent după acordarea accizei reduse ar fi înlocuit cu o verificare înaintea fiecărei livrări. Inițiatorii susțin că sistemul ar împiedica depășirea cantităților aprobate și, în același timp, ar reduce procedurile administrative pe care trebuie să le parcurgă agricultorii.

„Beneficiarul nu va mai fi obligat să avanseze diferența dintre nivelul standard al accizei și nivelul redus al acesteia, facilitatea fiscală urmând să fie valorificată imediat, odată cu achiziția combustibilului”, argumentează inițiatorii.

Fermierii ar avea acces permanent la registrul electronic și ar putea verifica în orice moment cantitatea de motorină eligibilă, cât au utilizat și ce cantitate mai au disponibilă.

Motorina, marcată și colorată fiscal

Motorina vândută cu acciza redusă ar urma să fie marcată și colorată fiscal, pentru a putea fi urmărită și pentru a preveni utilizarea sa în alte scopuri. Sistemul ar presupune și un schimb electronic de date între APIA, ANAF, Autoritatea Vamală Română și operatorii economici autorizați.

Inițiatorii proiectului susțin că schimbarea ar avea un efect imediat asupra lichidităților fermelor, în special asupra celor mici și mijlocii, deoarece agricultorii nu ar mai trebui să suporte temporar diferența de acciză. De asemenea, verificările automate și actualizarea în timp real a cantităților disponibile ar reduce riscul de erori și fraude.

Propunerea nu prevede majorarea sprijinului fiscal acordat fermierilor. „Impactul asupra bugetului general consolidat derivă exclusiv din schimbarea momentului acordării acesteia și din eficientizarea mecanismului de administrare fiscală”, argumentează parlamentarii AUR. Aceștia precizează că modificarea ar produce în principal efecte asupra fluxurilor de trezorerie, fără să extindă obligațiile bugetare deja asumate de stat.

Consiliul Economic și Social (CES) a avizat favorabil propunerea legislativă în ședința din 2 septembrie 2026.

Dacă legea va fi adoptată, Guvernul ar avea la dispoziție 90 de zile de la publicare pentru aprobarea normelor metodologice, iar noile prevederi ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie a anului următor publicării în Monitorul Oficial.