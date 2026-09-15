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O pisică a furat o mașină și a provocat un accident. Imaginile au devenit virale

O pisică a furat o mașină și a provocat un accident într-un oraș din Kazahstan. Martorii au relatat că felina a urcat în mașina fără șofer care a început să se miște până a lovit un zid. La final, pisica a fugit de la locul producerii accidentului.
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Petru Mazilu
15 sept. 2026, 10:00, Știri externe
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Accidentul incredibil a avut loc în orașul Turkistan din Kazahstan. Potrivit publicației Day.Az o pisică a provocat un accident auto după ce a urcat într-o mașină lăsată nesupravegheată de șofer.

Jurnaliștii locali au relatat că animalul a urcat în mașină printr-o fereastră deschisă și, într-un mod care nu a putut fi explicat, a pus mașina în mișcare.

Nu a reușit să parcurgă o distanță mare. Mașina s-a lovit aproape imediat de un zid, după care pisica a dispărut de la locul accidentului. La scena incredibilă a asistat un bărbat, probabil proprietarul mașinii.

Imaginile cu pisica șofer au devenit virale

Întreaga scenă a fost surprinsă de o cameră de supraveghere. Ulterior, cazul bizar a devenit viral pe rețelele de socializare.

Numeroși oameni au comentat în mod ironic filmarea. Unii au pus sub semnul întrebării relatarea martorilor, alții au numit felina „cel mai căutat spărgător de mașini”.

De asemenea, s-au făcut glume pe seama modului în care proprietarul va trebui să explice cele întâmplate companiei de asigurări.

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